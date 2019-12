Kamel fra statsministerens tale får nyt hjem og sponsor

Undertøjsfirmaet Change vil sponsorere de 35 kilo foder, som kamelen Ali dagligt indtager.

Kamelen Ali, som blev kendt, da den blev nævnt i en tale af statsminister Mette Frederiksen, har tirsdag fået nyt hjem i Dronningmølle.

Det skriver TV2.

Kamelen har i en årrække boet med cirkuselefanten Ramboline, men de skilles, da Ramboline skal til Knuthenborg Safaripark på Lolland.

Her skal cirkuselefanten bo sammen med tre andre cirkuselefanter, som er købt af staten, da de skal pensioneres. Safariparken har dog ikke ønsket at overtage kamelen Ali, men tirsdag fik den så ny bopæl i Dronningmølle i Nordsjælland.

Her skal den bo sammen med tre andre kameler - herunder én der også hedder Ali - hos Dronningmølle Æsel- og Kameludlejning, skriver TV2.

Ali blev berømt, da statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte om den i sin åbningstale i Folketinget i oktober.

Her oplyste statsministeren til stor moro, at man var blevet oplyst om, at "det ville være forkert at adskille" Ramboline og Ali.

- Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb - og det her skal man jo ikke grine af - er, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven, en bedste ven, en kamel.

- Kamelen hedder selvfølgelig Ali, og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali, og derfor fik vi faktisk Ali med, sagde Mette Frederiksen fra Folketingets talerstol.

Siden har det dog ifølge TV2 vist sig, at det kun er cirkuselefanterne, som staten har købt.

Hos Dronningmølle Æsel- og Kameludlejning får Ali ifølge mediet sponsoreret sit foder af undertøjsfirmaet Change. Den spiser omkring 35 kilo om dagen. I forvejen sponsorerer lingerifirmaet de andre kameler.

/ritzau/