Kampagne skal skaffe flere faglærte til virksomheder i nød

En række fagforbund vil skaffe 1000 faglærte med virksomhedsbesøg og promovering af ordning om voksenlære.

Danske virksomheder fattes faglært arbejdskraft, og det vil en række af landets store fagforbund nu gøre noget ved.

Torsdag lanceres en stor kampagne derfor under overskriften "Voksenlærling: Én ordning - to vindere". Der har til formål at skaffe den efterspurgte arbejdskraft til virksomhederne.

- Der bliver råbt og skreget på kvalificeret arbejdskraft, og hvis ikke man gør noget, så er det eneste, der kommer af sig selv, nedgroede negle og lommeuld, siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, om baggrunden for kampagnen.

- Der er rigtig mange mennesker, der går rundt uden en erhvervsuddannelse, og de har mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse, og det vil vi ud og oplyse om, tilføjer han.

Ud over 3F står forbundene Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Metal, FOA, HK, NNF, Kost Ernæringsforbundet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bag kampagnen.

Den indebærer blandt andet en hjemmeside med oplysninger om voksenlærlingeordningen. Den er rettet mod både arbejdsgivere og arbejdstagere.

En anden af de primære initiativer i kampagnen vil være en stor opsøgende indsats i efteråret.

Her vil de deltagende fagforeninger kontakte virksomheder og fortælle dem om muligheder og fordele ved voksenlærlingeordningen.

Ifølge Ejner K. Holst, der er næstformand i FH, mangler der nemlig generelt oplysning om ordningen.

- Ordningen har måske levet et lidt stille liv i forhold til ungdomsuddannelserne.

- Men det er en fantastisk mulighed for en voksen, der måske får en drøm opfyldt, samtidig med at virksomheden får en ansat, som har noget erfaring, siger han og tilføjer:

- Samtidig er der en fornuftig økonomi i det.

Målet for kampagnen er at skaffe 1000 flere voksenlærlinge over hele landet.

De danske virksomheder efterspørger i stigende grad kvalificeret arbejdskraft.

Fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle mellem 44.000 og 70.000 faglærte i 2025.

/ritzau/