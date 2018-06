Kampen om Kattegatforbindelsen

* En analyse fra Transportministeriet i 2014 slog fast, at Danmark har været flittig til at bygge nye bro- og tunnelforbindelser de seneste 20 år. Men der er ikke behov for at fortsætte nye byggerier i de kommende årtier.

* Ifølge analysen bliver der først efter 2050 begyndende kapacitetsproblemer i den nuværende trafikkorridor mellem Sjælland og Jylland og altså dermed ikke brug for en Kattegatforbindelse før.

* Gennem en årrække har Kattegatkomitéen bestående af borgmestre og erhvervsfolk dog kæmpet for projektet, som har været hæmmet af forventede samfundsomkostninger på langt over 100 milliarder kroner.

* Tidligere i år kom så en beregning fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) på, at en ren bilbro kan laves for 58 milliarder kroner, finansieret af brugerne.

* Der blev dog stillet så store spørgsmål ved beregningerne, at ministeren siden lovede en grundigere analyse. Den skal komme i august.

Kilder: Ritzau og Politiken.

