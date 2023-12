Kampfly flyver over danske byer som en del af svensk juletradition

Et dansk F-16-fly deltager mandag i en svensk juletradition, når det sammen med ti svenske Gripen kampfly flyver i formation forbi Bornholm, Kronborg i Helsingør og København.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Formationen vil have facon som et juletræ.

Under flyvningen kommer kampflyene til at befinde sig i 2000 fod - cirka 600 meter - over Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

På den svenske side af Øresund er de i 1000 fod - cirka 300 meter.

Formationen er en tilbagevendende juletradition i det svenske forsvar - Försvarsmakten.

Den plejer i sagens natur at foregå i Sverige. Men i år har svenskerne inviteret det danske forsvar med i formationen, som foruden Danmark også flyver over Sydsverige.

- Det har Forsvaret takket ja til, og den fælles formationsflyvning er således også en markering af det øgede militære samarbejde mellem Danmark og Sverige, skriver Forsvaret i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Holder tidsplanen, så vil kampflyene flyve over Rønne klokken 13.03. Klokken 13.40 når den til Kronborg i nordsjællandske Helsingør, og klokken 13.45 til København, hvor den flyver over Indre by og Kastrup Lufthavn.

Planerne kan dog blive påvirket af vejret.

Derfor kan både formationen og tiderne blive ændret eller aflyst undervejs.

/ritzau/