Kampvalg om at afløse Uffe Elbæk er ønskescenariet

Alternativet skal have ny politisk leder i stedet for Uffe Elbæk på et tidspunkt i den næste valgperiode.

Uffe Elbæk vil ikke pege på sin afløser som politisk leder for Alternativet eller udpege en kronprins eller kronprinsesse i partiet.

Det siger han forud for Alternativets landsmøde i weekenden i Odense.

Fast står det dog, at Elbæk på et tidspunkt i næste valgperiode træder tilbage som politisk leder. Det har han meddelt offentligheden for længe siden.

- At blive kåret til kronprins eller kronprinsesse er nærmest det tætteste, man kan komme dødskysset, siger Elbæk.

- Jeg håber, at der bliver kamp til stregen om at overtage min rolle. Jeg glæder mig helt vildt til at se feltet. Jeg glæder mig til at se, hvem der vil overtage det ansvar.

- Vi har gode folk og mange talenter i partiet. Jeg elsker kampvalg, så der må gerne være mange om buddet, siger Elbæk, som i slutningen af 2013 sammen med Josephine Fock præsenterede Alternativet som nyt parti.

Under to år senere blev partiet valgt ind i Folketinget i første forsøg.

Elbæk fortryder ikke, at han allerede har meldt ud, at han træder tilbage i næste valgperiode.

- Mange har sagt - også internt i partiet - at det var det dummeste, jeg nogensinde har sagt. At sådan gør en partileder ikke. At vi har aldrig hørt, at en partileder annoncerer sin egen afgang flere år før.

- Det åbner for en masse spekulationer potentielt. Den risiko har jeg set i øjnene, og jeg er ikke bare det, man plejer at gøre.

- Jeg har sagt ja til at løfte en opgave for Alternativet. Den opgave elsker jeg i dag, og jeg holder absolut ikke op med at være politisk leder indtil det sekund, jeg ikke er det længere, siger den tidligere kulturminister for De Radikale.

Han vil gerne være et eksempel på, at man godt kan melde sin afsked ud i god tid. Men der også et "men".

- Jeg flytter mig ikke ud af denne stol, før jeg føler, at vi har tilrettelagt en god proces for, hvordan det skal foregå. Indtil det øjeblik er jeg så meget politisk leder, så du ikke fatter det, siger Elbæk.

Når han træder tilbage, fortsætter han gerne i en anden rolle i partiet.

- Jeg har startet ting op tidligere i mit liv, men det, der er afgørende for mig, det er, at det kan leve videre uden grundlæggeren.

- Det har jeg haft held med tidligere, og jeg er fuldstændig sikker på, at jeg også får held til det denne gang, siger han.

