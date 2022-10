Kan religiøs tro være med til at effektivisere landbruget?

I går åbnede Mette Frederiksen (S) Folketinget med budskabet om, at netop hun gennem krise og krige er den sikre hånd, der bør bringe Danmark trygt igennem usikre tider. Om det var opvarming til, at hun i dag vil udskrive valg, får vi at se - måske allerede her til formiddag.

Men mens vi venter på et muligt folketingsvalg, starter vi dagens nyhedsbrev et helt andet sted på jorden: Etiopien.



Kan en stærk religiøs tro være med til at gøre bønders landbrug mere effektive? Et nyt dansk studie foretaget blandt mere end 800 etiopiske småbønder viser, at der er en tendens til, at religiøse bønder tør løbe en større økonomisk risiko end ikke-troende. Det forklarer Goytom Abraha Kahsay, adjunkt på Københavns Universitet, der selv er vokset op i Etiopien. Resultatet fra studiet kan være med til at sikre afgrøder i en tid med klimaforandringer og sultkatastrofer.



"Det gennemgående argument blandt de meget religiøse lød, at det er Gud, det suverænt bestemmer alt, og det er ham, der afgør ens høstudbytte. Derfor var de ikke bange for konsekvenserne af at løbe en økonomisk risiko med nye metoder," siger Goytom Abraha Kahsay til Kristeligt Dagblad.