Kandidat for Moderaterne: Mange medborgere oplever ikke at blive lyttet til

I sine snart 25 år som gadejurist har Nanna W. Gotfredsen ved hvert folketingsvalg ønsket et bredt politisk samarbejde om at finde løsninger for dem med størst behov. Hun mener, at Moderaterne er det parti, der kan bygge bro og er derfor opstillet ved valget.

Hvorfor gik du ind i politik?