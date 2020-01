Alternativet holder mandag et kandidatmøde, inden partiet 1. februar skal vælge ny politisk leder. Den hidtidige politiske leder og stifter af partiet Uffe Elbæk meddelte i december, at han ville trække sig fra posten på et ekstraordinært landsmøde 1. februar. Kandidatmøderne finder sted 27. januar i Odense, 28. januar i Aarhus og 29. januar i København.

/ritzau/