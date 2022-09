Kandidatstuderende får under ti timers undervisning om ugen

Studerende på flere kandidatuddannelser inden for humaniora og samfundsfag har ikke ret mange timer på skolebænken. Ifølge en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet under ti om ugen af slagsen.

Det skriver Berlingske.

Det gælder blandt andet populære uddannelser som jura, statskundskab og sociologi. De studerende på pædagogisk psykologi er med otte timer dem, der får færrest ugentlige undervisningstimer.

Forperson for Danske Studerendes Fællesråd, Julie Lindmann, mener, at nogle uddannelser er "tæt på at knække sammen".

- Det er vildt, det her. Vi har bare accepteret løbende nedskæringer, lave timetal og faldende niveau på uddannelserne.

- I dag kan man gå igennem statskundskab på Københavns Universitet uden at få en eneste mundtlig eksamen. Kvaliteten på vores uddannelser styrtdykker, og regeringen ser bare til, siger hun til Berlingske.

Hun mener ikke, at regeringen med sit finanslovsforslag lever op til den aftale fra i januar, der skal sikre flere penge til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser med det såkaldte taxameterløft.

Aftalen skulle sikre, at en midlertidig aftale om at give 4000 kroner om året per studerende bliver permanent, fordi uddannelserne er underfinansieret. Det samlede beløb for aftalen var på 280 millioner kroner.

Pengene er ikke afsat i regeringens finanslovsforslag, og flertallet bag aftalen er der ikke længere.

Uddannelsesminister Jesper Petersen (S) siger, at det lave timetal "giver stof til eftertanke".

Han anerkender, at der er sammenhæng mellem timeantallet og de studerendes trivsel. Og at dårlig økonomi betyder færre undervisningstimer.

Regeringen afventer et ekspertråd, der skal komme forslag til finansieringen af uddannelser. Det er derfor, pengene ikke indgår i finanslovsforslaget, siger han.

/ritzau/