Kandis-bassist Jørgen Hein er død - 56 år

Medstifter af det danske danseband Kandis og dansk top-bassist Jørgen Hein er død efter at have kæmpet mod kræft. Han blev 56 år.

Det skriver Kandis i et opslag på sin Facebookside.

- Det er med stor sorg, at vi her til morgen har modtaget besked om, at vores gode ven og bassist, Jørgen Hein, i går den 9. juli tabte kampen til sin kræftsygdom og sov ind i sit hjem.

- Vores tanker går til Cathrine og børnene, og vi håber, at man vil respektere deres ønske om ro i en svær tid, lyder det i opslaget.

Jørgen Hein var med til at stifte Kandis i 1989 sammen med forsanger og guitarist Johnny Hansen, keyboardspiller Jens Erik Jensen og bandets første trommeslager, Torben Andersen.

Han begyndte musikkarrieren som 12-årig, da han spillede trommer med sin far til et julebal på kroen i fødebyen Vestervig.

Sidenhen blev det bassen, han helligede sig.

På musikskolen spillede han i orkester med blandt andre Johnny Hansen. Men på dette tidspunkt drømte ingen af dem om, at de senere skulle skabe og udvikle Kandis sammen.

Musikken elskede Jørgen Hein hele vejen. Derfor brugte han også store dele af sin tid på at spille i flere forskellige orkestre - både på trommer og guitar.

Det var dog ikke kun musikken, der optog Jørgen Hein i ungdomsårene. Her var han også i lære som slagter.

Og som udlært butiksslager flytter han tilbage til Thy. Det er her, muligheden for at blive en del af Kandis opstår - de mangler nemlig en bassist til bandet.

På Kandis egen hjemmeside beskrives Hein som en, der "havde en mening om det meste". Og hvis han ikke var blevet musiker, kunne han være blevet politiker.

Jørgen Hein efterlader sig konen Cathrine samt parrets to børn.

Kandis spillede første gang den 4. januar 1989 til et enkebal på Hotel Phønix i Thisted. I 1993 kom deres gennembrud med nummeret "En lille ring af guld", som lå på dansktoppen i 33 uger.

Dansebandet har solgt over 1,5 millioner album ifølge deres hjemmeside. Det har hovedsageligt spillet dansktopmusik, inspireret af det svenske danseband Vikingarna.

Senere i karrieren inkorporerede Kandis country-poprock, og siden 2008 også den tyske schlager-stil.

