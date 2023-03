Kantinekok fra København vinder titlen som årets kok

Mikkel Højborg Olsen fra arbejdspladskantinen Social Cantina i København er tirsdag blevet udråbt til Årets Kok 2023.

Det oplyser brancheorganisationen Horesta i en pressemeddelelse.

Kantinekokken løb med titlen foran syv andre konkurrenter. De otte deltagere skulle kreere en treretters menu med en forret, en hovedret og en dessert.

Mikkel Højborg Olsen vandt med en forret bestående af bagt pighvar og musling-fars. Hovedretten bestod af stegt kalvehøjreb og pithivier-tærte med braiseret kalvetunge og -hjerte og til sidst en Baba au Rhum-kage til dessert.

Artiklen fortsætter under annoncen

På forhånd havde finalisterne fået at vide, at forretten skulle indeholde hvid fisk og bløddyr, imens hovedretten skulle bygges op på højreb af naturkvæg.

Til gengæld skulle desserten tilberedes af råvarer, som de først fik udleveret på dagen.

Konkurrencen løb over seks og en halv time, og Mikkel Højborg Olsens præstation var nok til at imponere kokkene i dommerpanelet, der blandt andet bestod af den tidligere verdensmester Kenneth Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel.

Andenpladsen gik til Michael Nørtoft fra MN Dining på Frederiksberg. Michael Miv Pedersen fra Tabu i Aalborg vandt bronze.

Ved samme lejlighed dystede nogle af landets dygtigste tjenere om titlen som Årets Tjener.

Denne titel vandt Simone Westerberg fra Kong Hans Kælder i København.

Tjenernes opgave var at servere de tre retter, som kokkene tilberedte, for indbudte gæster.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tjenerne blev blandt andet bedømt på personlig fremtoning og på en række faglige discipliner som flambering og osteservering. De blev også bedømt ud fra, hvor gode de var til at forklare vinudvalget.

Sølvmedaljen gik til Kristine Slott Olsen fra Formel B i København, mens Andreas Kobs Laursen fra Restaurant Lyst i Vejle kom på tredjepladsen.

Ifølge Horestas administrerende direktør, Pia E. Voss, er konkurrencerne med til at vise, "hvor langt man kan komme med en erhvervsfaglig uddannelse".

- Årets Kok og Årets Tjener blev skabt for at bidrage til at løfte og synliggøre det høje faglige niveau.

- Der er brug for konstant udvikling i branchen, og her spiller vores dygtigste kokke og tjenere en vigtig rolle, siger hun i pressemeddelelsen.

De to vindere modtager foruden et trofæ en check på 40.000 kroner.

/ritzau/