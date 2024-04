Kaos i forsvaret efterlader ordførere målløse: ”Jeg kan ikke gennemskue, hvad der foregår”

Godmorgen og velkommen til dagens morgensamling dagen efter det i går kom frem, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen ikke længere har tillid til forsvarschef. Flemming Lentfern er dermed færdig i sin stilling.

Vi begynder dog dagen et andet sted — med et opråb fra landets herberger, der ifølge TV2 oplever en voldsom stigning i meget psykisk syge brugere.

Ifølge mediet oplever herberger, at stærkt psykotiske og forpinte hjemløse søger mod dem, fordi der ikke er plads til dem i psykiatrien.

"Nogle gange kan det godt opleves, som om at herberget og natcafeen er blevet en underafdeling til psykiatrien. Udviklingen bekymrer mig, for det er vi slet ikke gearede til," siger Jonas Lindstad, der er leder på landets største herbergcenter, Sundholm, på Amager.

Ifølge TV2 viser de nyeste tal fra analysecentret VIVE, at andelen af hjemløse, der har en psykiatrisk diagnose, er steget fra 37 procent i 2009 til 62 procent i 2023.

Ordførere er målløse over nye oplysninger i Fregatsagen

Folketingets forsvarsordførere er rystede. For rodet i sagen om fregatten Iver Huitfeldt, der i går førte til fyringen af forsvarschef Flemming Lentfer, er endnu mere omfattende, end de kunne forestille sig. Det skriver Ritzau.

Ritzau skriver, at Forsvarskommandoen kort inden ordførerne trådte ind til orienteringsmødet med forsvarsministeren, sendte en ny redegørelse til ministeriet, som afveg fra den, de havde modtaget tidligere.

"Jeg er målløs over det, der foregår. Jeg kan ikke gennemskue, hvad der foregår, hvis jeg skal være helt ærlig," siger Alex Ahrendtsen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti.

Sagen er endnu én i bunken af skandaler, der har ramt det danske forsvar inden for de senere år. Den illustrerer, hvor svært det bliver for politikerne at genrejse det danske forsvar, skriver Kristeligt Dagblads politiske redaktør i en analyse.

Retssagen mod Donald Trump om tys-tys-penge bliver ikke udskudt

USA's tidligere præsident Donald Trump fik onsdag afslag på at få sin retssag om ulovlig bogføring af tys-tys-penge til en pornostjerne udskudt.

Det skriver Ritzau.

Donald Trump havde bedt om udskydelse, så sagen først skulle begynde, efter at USA's højesteret har vurderet, om han i kraft af sin embedsperiode har immunitet i en af de andre retssager, som han står over for. Men det er nu blevet afvist af sagens dommer, Juan Merchan.

Italiensk kunstner stukket i halsen efter "blasfemisk" maleri af Jesus

Torsdag den 28. marts blev den italienske kunstner Andrea Saltini stukket i halsen på sin kunstudstilling i kirken Sant'Ignazio di Carpi.

Mange af kunstnerens værker har flere steder vakt opsigt, og er blandt andet blevet kaldt "blasfemiske" af den kristne forening Pro Vita & Famiglia.

Voldsepisoden fandt sted til udstillingens åbning, hvor en maskeret gæst tog en spraydåse frem og overmalede værket "INRI-San Longino" og skar det delvist i stykker med en kniv. Kunstneren selv skred ind for at beskytte værket og blev i tumulten stukket i halsen. Læs mere i Kristeligt Dagblad.

Crookien har taget Paris med storm

Det er en sprød croissant fyldt med amerikansk småkagedej. Hybrid-kagen crookien, gør ifølge The Guardian i disse dage et massivt indtog i croissantens hovedstad, Paris.

Stéphane Louvard, der driver familiebageriet Boulangerie Louvard i Paris' 9. arrondissement, fortæller til The Guardian, at han er meget overasket over udviklingen, hvor bageriet angiveligt sælger op mod 2.200 crookies om dagen. Han fortæller tilmed, at det har været nødvendigt at ansætte to nye ansatte for at imødekomme efterspørgslen.

Ifølge The Guardian skyldes populariteten, at bagværket har spredt sig som en trend på det sociale medie Tiktok.