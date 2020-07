Karakterkrav til uddannelser falder efter fjernet bonus

Efter afskaffelse af bonus for hurtig studiestart har ingen uddannelser i år krav om karaktersnit på over 12.

De seneste år har et karaktergennemsnit over topkarakteren 12 været nødvendigt for at kunne studere på nogle af landets mest populære uddannelser.

I år er karakterkravene til de fleste af de videregående uddannelser dog faldet markant. Det viser tal fra årets studieoptag.

Det betyder, at det på ingen studier nu er nødvendigt at sprænge karakterskalaen for at blive optaget.

Studiet med det højeste karakterkrav er igen i år International Business på Copenhagen Business School. Vil man læse her, kræver det et karaktersnit på 11,3. Det er et fald fra 12,4 sidste år.

De lavere karakterkrav skyldes ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at bonussen for at begynde hurtigt på et studie efter afslutning af en ungdomsuddannelse nu er afskaffet.

Bonussen betød, at unge, der startede på en videregående uddannelse senest to år efter, at de havde færdiggjort en gymnasial uddannelse, kunne gange deres karaktergennemsnit med 1,08.

- Når man optages på en videregående uddannelse, skal det handle om, hvad man kan, og ikke om man skynder sig hurtigt videre, siger hun i en kommentar.

Bonussen blev indført i 2009 for at få unge hurtigere i gang med en uddannelse.

Ane Halsboe-Jørgensen håber på, at de lavere karakterkrav kan fjerne en del af karakterpresset på ungdomsuddannelserne.

- Jeg hører fra mange unge, at de føler sig pressede af det massive fokus på at opnå høje karakterer, og det påvirker deres trivsel negativt, siger hun.

- Det kan den lavere karaktergrænse forhåbentlig være med til at flytte i den rigtige retning, lyder det fra ministeren.

Trods afskaffelsen af bonussen er det dog stadig muligt at få et gennemsnit, der er højere end 12, som ellers er den højeste karakter på skalaen.

Det skyldes, at unge, der har taget et ekstra A-fag, som er det højeste niveau på ungdomsuddannelserne, kan gange deres karaktersnit med 1,03.

Har man taget to ekstra A-fag, må man gange sit karaktergennemsnit med 1,06. Dermed kan man maksimalt få et gennemsnit på 12,7.

I år er tæt på 70.000 ansøgere blevet optaget på en videregående uddannelse. Det er det højeste antal nogensinde.

Tusindvis af unge vil dog også modtage en skuffende besked om, at de ikke er blevet optaget på et studie, da omkring 95.000 har søgt ind på en videregående uddannelse.

/ritzau/