Karen Hækkerup skal være generalsekretær i Unicef Danmark

Intet giver mere mening end at kæmpe for børns vilkår og rettigheder, siger ny generalsekretær Hækkerup.

Bestyrelsen i den danske afdeling af FN's børneorganisation, Unicef, har fredag eftermiddag udpeget tidligere S-minister Karen Hækkerup som ny generalsekretær.

Det skriver Unicef Danmark i en pressemeddelelse.

Hækkerup har en fortid i Folketinget, hvor hun som socialdemokrat har besiddet flere ministerposter.

I september sidste år stoppede hun efter fire år på posten som administrerende direktør for Landbrug Fødevarer.

- Intet i verden giver for mig mere mening end at kæmpe for børns vilkår og rettigheder. Jeg glæder mig over nu at kunne fortsætte den kamp i en stærk og professionel organisation, siger hun i pressemeddelelsen.

- Unicefs fornemste opgave er at hjælpe børn, ikke bare til at overleve, men til at kunne opfylde deres fulde potentiale i en verden, hvor konflikter og klima truer alt for mange børns fremtid, siger hun.

/ritzau/