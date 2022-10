Karlsmose: Kristendemokraterne har været på overlevelsestur

Chok og skuffelse i foråret er vendt til spirende optimisme forud for valget.

Sådan lyder det lørdag i talen fra fungerende landsformand Marianne Karlsmose ved Kristendemokraternes landsmøde i Kolding. Det bliver afholdt midt under valgkampen før folketingsvalget 1. november.

Marianne Karlsmose lader ikke sit humør påvirke af, at Kristendemokraterne ifølge de politiske meningsmålinger ser ud til at være et stykke fra at komme i Folketinget.

- Det er et parti med masser af liv og KD-kraft, der har fået ekstra brændstof.

- Det er derfor, vi uden at blinke ser hinanden i øjnene i denne her weekend og siger: KD går mod nye og stærke tider, siger hun i sin formandsberetning.

Kristendemokraterne står ellers meget svagt i meningsmålingerne.

Torsdag gav en måling fra Voxmeter opbakning til partiet fra 0,7 procent af vælgerne, og selv om andre målinger har været både højere og lavere, er der fortsat et godt stykke op til spærregrænsen på to procent.

I maj blev Kristendemokraterne inden for få uger først ramt af nyheden om, at deres enlige folketingsmedlem Jens Rohde ikke ville genopstille til Folketinget. Han skiftede i foråret 2021 til Kristendemokraterne efter at have forladt De Radikale.

Dernæst kom nyheden om, at landsformand Isabella Arendt forlod Kristendemokraterne.

- Foråret blev meget specielt. Det bragte chok og skuffelse, at vores landsformand i maj valgte at melde sig ud af KD med øjeblikkelig virkning. Det havde vi brug for at bearbejde og lære af hen over sommeren.

- Og jeg er simpelthen så stolt over den måde, vi er rykket sammen på som parti. Ja, jeg vil nærmest kalde det en form for overlevelsestur, vi har været på sammen, og nu er vi kommet videre, siger Marianne Karlsmose.

Hun mener, at partiet med over 56 folketingskandidater står godt rustet til valget, hvor Kristendemokraterne skal forsøge at blive valgt ind i Folketinget for første gang siden 2001.

Kristendemokraterne markedsfører sig som et hjertevarmt borgerligt parti, der er klar til at tage mindst 1000 kvoteflygtninge om året.

Partiet vil også have en mere ambitiøs plan for psykiatrien og siger nej til mere ulighed.

- Vi er med på at lave reformer, gerne på midten. Men vi siger klart og tydeligt nej til reformer, der nedlægger regionerne og centraliserer sundhedsvæsenet og skaber ubalance socialt.

- Danmark har brug for et egentligt borgerligt midterparti med rødderne solidt plantet i jorden, siger Marianne Karlsmose.

/ritzau/