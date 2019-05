Karsten Hønge giver SF's andet EP-mandat videre til 21-årig

SF's Karsten Hønge vil hellere blive i Folketinget frem for at få en plads i Europa-Parlamentet.

Karsten Hønge giver SF's andet mandat i Europa-Parlamentet videre til 21-årige Kira Marie Peter-Hansen.

Det siger han til Ritzau.

Karsten Hønge snuppede SF's andet mandat i parlamentet efter mandagens optælling af de personlige stemmer, men han har vurderet, at det er bedst, at han bliver i Folketinget.

Her er han på valg 5. juni.

Karsten Hønge er kendt for klar tale, men i løbet af den igangværende valgkamp har han haft svært ved at svare på, om han helst vil være i Europa-Parlamentet eller Folketinget efter de to valg, der ligger inden for ti dage.

Kira Marie Peter-Hansen, der blev nummer tre i SF målt på stemmetal. Hun er økonomistuderende, bosat på Nørrebro, 21 år og bliver det næstyngste medlem af EU-Parlamentet.

Margrete Auken snuppede SF's første mandat i Europa-Parlamentet.

