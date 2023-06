Kartoffelavlere får endnu en gang lov at bruge forbudt sprøjtemiddel

For fjerde år i træk har Miljøstyrelsen givet danske kartoffelavlere lov til at bruge det EU-forbudte sprøjtemiddel Reglone.

Det fremgår af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase.

EU forbød ellers for tre og et halvt år siden brug af Reglone, der indeholder det aktive stof diquat. Det er tidligere blevet koblet sammen med blandt andet skader på hjernen.

Miljøstyrelsen har tidligere kaldt det en nødsituation, at der blev givet dispensation. Der findes ikke nogen passende alternativer til det giftige stof, lød det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stoffet kan eksempelvis få kartoffelplanter til at visne, når kartoflerne har nået den ønskede størrelse. Det bidrager til, at de holder sig bedre, når først de er taget op.

Men der findes alternativer, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor er foreningen meget kritiske over for, at der endnu engang bliver givet dispensation.

Det siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Et alternativ kan være at nedskære, afbrænde eller anvende alternative midler, mener foreningen.

- Jeg mener, at det er fuldstændig uhørt, at ministeriet tilsyneladende serie-dispenserer til brug af den her gift, selv om den er forbudt i EU.

- Det ligner efterhånden mere reglen end undtagelsen, at ministeriet giver landbruget dispensation til at bruge Reglone, fordi det er hamrende farligt for mennesker og andre levende væsner, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Maria Reumert Gjerding frygter, at de gentagne dispensationer bidrager yderligere til, at der ikke søges efter alternativer.

- Vi mener, at Danmark bøjer EU-reglerne for at give dispensation, for der findes alternativer til at nedvisne kartoflerne.

- Men det er klart, at hvis landbruget er sikker på at få en dispensation år efter år, så kommer der ikke alternative metoder i brug. Når man i udlandet kan klare sig uden den her gift, så kan man nok også i Danmark, siger hun.

De gentagne dispensationer har medført kritik fra flere sider. Blandt andet har Rigsrevisionen kritiseret den danske dispensationspraksis.

Også statsrevisorerne fulgte op med at kalde blandt andet styrelsens forvaltning af dispensationer til brug af forbudte sprøjtemidler for "særdeles mangelfuld".

/ritzau/