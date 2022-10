"Katastrofalt": FOA-formand kritiserer debat om tørklæder i hjemmeplejen

Spørgsmålet om hvorvidt ældre borgere skal have lov til at fravælge en hjemmehjælper med muslimsk hovedtørklæde blev tirsdag formiddag aktuelt, da de seks blå partier holdt pressemøde om flere frie valg i blandt andet ældreplejen.

Og det har chokeret forbundsformand for FOA Mona Striib at det overhovedet kan blive en del af debatten, fordi det "altopslugende problem er", hvordan man rekrutterer nok personale til fremtidens ældrepleje.

- Det løser frit valg faktisk ikke. Og det bliver da endnu mere katastrofalt, hvis man i sådan en diskussion inddrager, om man vil have mand eller kvinde, ateist eller muslim. Det er da helt katastrofalt. Og det chokerer mig faktisk, siger hun.

Det var Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som på pressemødet blev spurgt, om han på linje med DF og Nye Borgerlige mener, at ældre skal have lov til at frabede sig hjemmeplejere, der bærer tørklæde.

På pressemødet svarede han "ja", men det svar har han senere trukket tilbage.

I en skriftelig kommentar, som er sendt til flere medier, heriblandt Ritzau, lyder det nu:

- Jeg er optaget af, at borgerne frit kan vælge hjemmehjælp, og at de kan vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med service. Det handler ikke om religion og alt muligt andet, udtaler Venstre-formanden.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, nåede ikke at svare på spørgsmålet, før pressemødet sluttede.

Det ændrer dog ikke på, at flere andre partier i blå blok mener, at det skal være muligt at fravælge en social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassist på baggrund af vedkommendes hovedbeklædning.

Ud over Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige siger Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, til Politiken, at han også mener, at det skal kunne lade sig gøre at sige nej til hjemmehjælpere med tørklæde. Hvis det altså er lovligt.

- Ej, men prøv nu at høre her. Skal det være sådan, at når du vælter på din cykel, og der kommer ambulance og henter dig, så skal du lige se, hvem der bemander ambulancen, eller måske vælge en anden læge på en skadestue, siger Mona Striib.

- Det er så useriøst.

Spørgsmål: Jakob Ellemann-Jensen siger jo nu, at man skal kunne fravælge en hjemmehjælper, hvis man ikke er tilfreds med servicen. Er det ikke fair nok?

- Alle skal have lov til at brokke sig, hvis man ikke er tilfreds med den service, der ydes. Men det er jo et politisk ansvar, hvilken økonomi og ressourcer, man stiller til rådighed. Det er jo ikke et ansvar, der ligger hos den enkelte, siger Mona Striib.

- Man må bede om noget seriøsitet i den her debat.

Mona Striib siger, at der kan være tilfælde, hvor relationen mellem en hjemmehjælper og en borger ikke fungerer.

- Og så får man en snak om det, og i nogle situationer skifter man til en anden social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Så det er der ikke noget usædvanligt i, siger hun.

- Men – og det er alvorligt det her – det sker ikke på baggrund af religion, fordomme om hvem man er, eller på baggrund af hovedbeklædning.

/ritzau/