Katastrofen på Haderslev Dam

* Onsdag den 8. juli 1959 brød turbåden "Turisten" i brand, da den var på vej fra udflugtsstedet Damende til Haderslev by.

* Det skete, da bådfører Hans Riistofte ville hælde nyt brændstof på fra en reservedunk. Det sprøjtede ned på den varme motor.

* Mange passagerer gik i panik og sprang over bord, selv om de ikke kunne svømme. 37 druknede og 20 døde af forbrændinger.

* Båden var godkendt til 35 passagerer. Der var 93 om bord.

* Hans Riistofte blev i januar 1960 idømt otte måneders fængsel for at have forvoldt branden og derved uagtsomt have forvoldt andres død.

* Branden var det 20. århundredes næststørste ulykke i Danmark – kun overgået af forliset af "Hans Hedtoft" ved Grønland. Seks måneder før kostede det 95 menneskeliv.

* I 2009 på 50-års dagen for ulykken blev der i Damparken i Haderslev rejst en mindesten for de omkomne.

Kilder: "Den tavse tragedie" af Flemming Just og Poul-Erik Thomsen og "Danske Katastrofer" af Rasmus Dahlberg.

