Kate og Mary besøger dansk krisecenter

Storbritanniens hertuginde Kate af Cambridge besøger Danmark 22.-23. februar. Under besøget skal hun blandt andet spise frokost med dronning Margrethe og kronprinsesse Mary 23. februar på Amalienborg.

Efterfølgende besøger hertuginden og kronprinsessen sammen et krisecenter. Her vil der være en præsentation af Mary Fondens indsats for de 2000 børn, der hvert år kommer på krisecenter med deres mor.

Hertugindens besøg sker i forbindelse med The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Fonden var hertuginden med til at lancere i 2021, og den har blandt andet fokus på at skabe en gladere og sundere verden for de yngre børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kronprinsesse Marys arbejde er tidligere blevet hyldet med priser og rosende ord. I 2017 modtog hun WHO-prisen for sit arbejde med børn og unges sundhed.

Ifølge Billed-Bladets hofreporter Marianne Singer er der store ligheder mellem kronprinsessen og hertuginden.

- Begge har de fokus på sårbare mennesker og særligt børn og unge. De har stort fokus på emner som trivsel og mental sundhed, har Marianne Singer tidligere udtalt til Billed-Bladet.

Men ifølge Marianne Singer stopper lighederne langtfra her.

- Både hertuginden og kronprinsessen har brudt med kutymen blandt kongelige mødre. De er kendt for at være nærværende hands-on-mødre. Derfor har de en stor part i, hvordan den kommende kongelige generation kommer til at tage sig ud, har Marianne Singer sagt til Billed-Bladet.

/ritzau/