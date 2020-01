Kattegatbro vil spare afgørende tid for erhvervslivet

Kortere transporttid mellem Aarhus og København vil have stor betydning for arbejdsmarkedet, mener DI.

Dansk Industri har længe arbejdet for den "vitale forbindelse", som en Kattegatbro mellem Østjylland og Sjælland vil være.

For en forbindelse vil være særdeles gavnlig for det danske erhvervsliv, lyder det fra Michael Svane, direktør for transport og infrastruktur i Dansk Industri.

- Man kan skære en væsentlig del af transporttiden mellem Aarhus og København væk. Det er præcis de tidsgevinster, der er afgørende for erhvervslivet.

- Det handler i høj grad om at få adgang til den bedst mulige arbejdskraft. Hvis man kan komme hurtigere mellem København og Aarhus, så kan vi få et bedre match på arbejdsmarkedet mellem virksomheder og specialiserede medarbejdere, siger Michael Svane.

Regeringen har søndag meddelt, at den vil videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat.

Ifølge regeringen kan en bro over Kattegat binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen.

Dertil kan forbindelsen forkorte rejsetiden mellem Aarhus og København med op til halvanden time for både bilister og togrejsende, lyder perspektiverne.

Ud over den kortere rejsetid kan en Kattegatforbindelse også skabe mere robusthed, vurderer Michael Svane.

- Hvis eksempelvis Storebæltsbroen lukker (for eksempel grundet en trafikulykke, red.), så kan Kattegatforbindelsen være åben. Det betyder, at vi bedre kan regne med at komme frem og tilbage, siger Michael Svane.

En Kattegatbro kan ifølge Michael Svane realistisk set være klar til brug i 2035-2040. En vej- og persontogforbindelse vil formentlig koste omkring 90-95 milliarder kroner, vurderer han.

Myndighedernes foreløbige undersøgelser har tidligere sat prisen på en Kattegatforbindelse til mellem 58 og 136 milliarder kroner. Prisen afhænger af, om forbindelsen skal være med eller uden tog.

I 2018 igangsatte VLAK-regeringen en undersøgelse af projektet. Regeringen har besluttet at videreføre forundersøgelsen på finansloven.

En forundersøgelse er en forudsætning for, at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at bygge en fast forbindelse over Kattegat.

