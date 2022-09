For første gang er to zebrahornhajs-unger klækket i et akvarium i Europa, og der forventes at komme flere til.

Kattegatcentret har klækket to sjældne hajunger

To meget sjældne stribede hajunger er kommet til verden i Kattegatcentret i Grenaa natten til søndag. Det er første gang nogensinde, at æg med zebrahornhajer klækker i et akvarium i Europa.

Det kan bidrage til forskning i hele verden, fortæller kurator og marinbiolog i Kattegatcentret Rune Kristiansen.

- Vi er rigtig stolte, når vi både kan bidrage til det internationale avlsprojekt og være førstegangsavlere på en art, som ikke er avlet i Europa før, siger han.

På verdensplan er der heller ikke mange, der har lykkedes med at avle på zebrahornhajerne, og der er meget få akvarier i Europa, der holder hajerne. Derfor ved man ikke meget om dem.

- På sigt håber vi at kunne dele ud af ungerne til andre akvarier i Europa og på den måde også fortælle historien om de vilde ude i naturen, samt hvordan vi skal beskytte dem, siger Rune Kristiansen.

Hajungerne er cirka 20 centimeter lange. Arten lever normalt fra den nordlige del af Japan til den nordlige del af Australien, og dermed skal der en bestemt temperatur til for at udklække æggene.

Men det kom bag på biologer og dyrepassere, at æggene overhovedet var befrugtede. De troede nemlig ikke, at hannen var kønsmoden endnu.

- Hannen bliver som regel senere kønsmoden, end hunnen gør, så vi regnede med, at der nok skulle gå et år eller to mere, før vi kunne få noget levedygtigt ud af det, siger Rune Kristiansen

Derfor var det en glædelig overraskelse, at æggene var befrugtede. Det har taget lidt over seks måneder, og den viden kan nu føjes til forskningen i hele verden.

- Al litteratur siger, at det kan tage op til et år. Det afhænger selvfølgelig af temperaturen, men nu kan vi bidrage med ny viden inden for det, siger Rune Kristiansen.

Allerede nu kan nyklækkede hajunger med zebrastriber ses i Kattegatcentrets udstilling. Kattegatcentret forventer, at yderligere tre æg vil klække inden for det næste stykke tid.

/ritzau/