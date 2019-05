KD-formand håber på snebold efter historisk måling

Kristendemokraterne ligger højere end længe set i meningsmålingerne, og det kan smitte af på opbakningen.

Blot to uger inden valget har Kristendemokraterne fået en ordentlig indsprøjtning optimisme i valgkampen, efter at partiet for første gang nogensinde i en Voxmeter-meningsmåling står til en vælgeropbakning på mere end to procent.

Det betyder, at partiet har udsigt til at blive valgt ind i Folketinget igen for første gang siden 2005.

- Det er første gang i 14 år, at Kristendemokraterne har fået så flot en måling, så det er da sindssygt fedt, siger Isabella Arendt, der vikarierer for formand Stig Grenov.

Hun mener, at det bør stoppe diskussionerne om, at partiets vælgere risikerer, at deres stemme går tabt, hvis det ikke lykkes at komme over spærregrænsen på to procent.

- Når vi har fået en måling over to procent, viser det vælgerne, de andre politikere og journalisterne, at de bliver nødt til at tage os seriøst, fordi det er sandsynligt, at vi bliver valgt.

- Der har formentlig siddet en gruppe borgerlige vælgere, som har tøvet med at stemme på os, fordi de har været bange for, at vi ikke kom ind.

- Men det her kan forhåbentlig starte en sneboldeffekt, hvor endnu flere stemmer på os, siger hun.

Isabella Arendt vakte opsigt, da hun med meget kort varsel trådte til som afløser for en stressramt Stig Grenov i den første partilederdebat på TV2.

Hun afviser dog, at hun alene er årsagen til fremgangen i meningsmålingerne.

- Vi har vist, at vi kan stå distancen. Vores politik har været den samme længe, men det er endelig lykkedes os at trænge igennem lydmuren.

- Vi bliver ikke længere regnet som et protestparti, men som et mere bredt parti, som har politik på alle hylder.

- Og jo mere skinger, yderfløjen bliver på den borgerlige side, jo vigtigere bliver vi for Venstres parlamentariske flertal. Det er der nogle borgerlige vælgere, der har opdaget, siger hun.

Kristeligt Folkeparti blev stiftet i 1970 med ønsket om at forbyde fri abort og pornografi. Partiet opnåede flere gange valg til Folketinget og sad i regering i flere år. I 2003 skiftede partiet navn til Kristendemokraterne.

