KD-profil melder sig på banen igen som folketingskandidat

Tidligere formand for Kristendemokraterne Stig Grenov stiller op ved næste folketingsvalg for partiet.

Det oplyser Kristendemokraterne i en pressemeddelelse.

På Facebook siger Grenov i en video, at fokus for ham vil være på familiepolitik.

- Der er ikke ret meget, der har ændret sig i dansk politik. Vi mangler en økonomisk politik, der understøtter familierne. Vi mangler en integrationspolitik, der integrerer i stedet for at ekskludere.

- Jeg synes også, der er behov for et seriøst parti, der vil en borgerlig regering, som peger hen over midten, siger Grenov til Ritzau.

Meldingen kommer, kort før det næste folketingsvalg potentielt står for døren.

De Radikale har nemlig truet med at vælte regeringen, hvis statsminister Mette Frederiksen (S) ikke udskriver valg senest i forbindelse med, at Folketinget åbner efter sommerferien. Første dag i det nye folketingsår er tirsdag 4. oktober.

Grenov indledte den seneste folketingsvalgkamp i 2019 som formand for Kristendemokraterne. Men i begyndelsen af valgkampen sygemeldte han sig med stress og overlod styringen af partiet til Isabella Arendt.

Hun er tidligere i år skiftet til De Konservative. I dag er Marianne Karlsmose fungerende formand for Kristendemokraterne.

Grenov er ikke nervøs for at gå ned med stress igen. Det betyder nemlig noget, at han ved næste valg ikke er partiformand, som under en valgkamp vil være særligt i fokus.

- Jeg kan kun sige, at jeg ikke har to job nu. Jeg har et job som skolelærer, og så er jeg kandidat. Det er noget helt andet end at have været 8-12 år i toppen af politik. Så der er en helt anden forskel denne gang, siger han.

Kristendemokraterne blev senest valgt ind i Folketinget i 2001. Siden hen er missionen mislykkedes flere gange. Ved 2019-valget fik partiet 1,7 procent af stemmerne og var således ikke langt fra spærregrænse på 2,0 procent.

I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står Kristendemokraterne til 1,2 procent af stemmerne.

I den igangværende valgperiode har Kristendemokraterne været repræsenteret i Folketinget. Fra april 2021 til august i år var Jens Rohde nemlig medlem af Kristendemokraterne, efter at han havde forladt De Radikale. I dag er Rohde løsgænger. Han har desuden meddelt, at han ikke genopstiller.

Grenov bliver folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds.

