KD udfordrer Løkke: Vi er Danmarks borgerlige midterparti

Kristendemokraterne er langt fra spærregrænsen, men kæmper for at sikre midtervælgere ved folketingsvalget.

Moderaterne har på rekordtid erobret positionen som det mest populære midterparti i dansk politik. Det ønsker Kristendemokraterne (KD) at ændre på inden folketingsvalget 1. november.

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne blev da også flere gange nævnt i den tale, som KD's landsformand, Marianne Karlsmose, lørdag holdt ved partiets landsmøde i Kolding. Og det var ikke just hædrende omtale, som hun gav eksstatsministeren.

- Når jeg ser Moderaternes manglende politik på mange områder, deres skatteplan, der slår alle rekorder i økonomisk ulighed ifølge Cepos (borgerlig-liberal tænketank, red.), ja så er det en lidt løs snak fra Moderaterne.

- Derfor mener jeg, det er Kristendemokraterne, der er det borgerlige midterparti. Det er os, der har en 2030-plan, der både er økonomisk og socialt afbalanceret, siger Marianne Karlsmose søndag.

Cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen sagde i august, at han var "helt uforstående over for, at Løkke vil indføre en millionærskat".

Mads Lundby Hansen roste dog samtidig Moderaterne for at ville sænke selskabs- og aktieskatten.

Marianne Karlsmose og Kristendemokraterne må skele misundeligt til Moderaternes tal i de politiske meningsmålinger, der kommer fra analyseinstitutterne i øjeblikket.

I søndagens måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, står Moderaterne til at få 6,1 procents vælgeropbakning.

Til sammenligning ligger Kristendemokraterne blot på 0,9 procent i samme måling, langt fra spærregrænsen til Folketinget på to procent.

Når Marianne Karlsmose nævnte Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen i sin tale, skyldes det også, at Moderaterne "byder ind på forandring fra midten", som hun siger.

- Jeg er meget inderligt modstander af at nedlægge regionerne og centralisere sundhedsvæsenet. Der er grundlæggende forskel på Moderaternes sundhedspolitik og vores.

- Det er vigtigt, at vi får skabt stærke regioner, der har mulighed for at løse de opgaver, regionerne har. Vi har ikke brug for et professionaliseret og centraliseret sundhedsvæsen, siger hun.

Marianne Karlsmose er selv regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, og Kristendemokraterne ønsker i modsætning til Moderaterne at bevare de fem regioner i Danmark.

Moderaterne har afvist at pege på en af de tre statsministerkandidater, statsminister Mette Frederiksen (S), formand Jakob Ellemann-Jensen (V) og formand Søren Pape Poulsen (K) inden valget.

Her har Kristendemokraterne på forhold valgt side til blå bloks fordel.

- Vi ønsker samarbejde ind over midten. Vores udgangspunkt er, at vi skal have en borgerlig regering, der arbejder ind over midten, siger Marianne Karlsmose.

Hun blev søndag valgt som landsformand for Kristendemokraterne ved landsmødet, oplyser partiet til Ritzau.

Marianne Karlsmose blev i maj konstitueret landsformand, da Isabella Arendt forlod Kristendemokraterne.

/ritzau/