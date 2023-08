KD vil opbygge fundament som kan holde i århundreder

Kristendemokraterne var ikke i nærheden af at komme i Folketinget ved valget i november sidste år.

Der kan være længe til næste folketingsvalg.

Partiet har indsamlet lidt over 500 vælgererklæringer, så der er et stykke op til de nødvendige 20.195 af slagsen. Og faktum er også, at KD ikke er valgt ind i Folketinget siden 2001.

Alligevel er der optimisme hos landsformand Jeppe Hedaa i forbindelse med partiets sommergruppemøde lørdag.

KD er ved at strikke et nyt værdigrundlag sammen, siger Hedaa, som har været landsformand siden marts.

- Vi er i gang med at lave en fornyelse af vores værdigrundlag. Det, som vi i dag kalder principprogrammet. Det er en større proces med medlemsinvolvering og interne diskussioner i partiet. Vi forventer det afsluttet 14. oktober.

- Og så har vi forhåbentlig et helt nyt værdigrundlag, som 80 procent af de vælgere, der prioriterer deres kristne værdier, vil kunne se sig selv i, siger Hedaa.

Når principprogrammet er lavet, vil KD være et borgerligt parti, som er meget midtersøgende, siger Hedaa.

Ved valget i november fik Kristendemokraterne 0,5 procent af stemmerne. Det var et stykke fra spærregrænsen på 2 procent.

Hedaa vurderer dog, at der er mange KD-vælgere, som kan indfanges fra andre partier.

- Det kunne godt være vælgere, som stemmer på Liberal Alliance, De Konservative, Venstre, De Radikale, Socialdemokratiet, og der er faktisk også nogle SF'ere i vores naturlige bagland, siger Hedaa.

Det vigtige er at skabe et parti, som ikke er personafhængig, lyder det fra Hedaa.

- Hvis Inger Støjberg (partistifter, red.) var ude af ligningen, hvad ville der så være tilbage af Danmarksdemokraterne? Lidt det samme kan siges om Moderaterne.

- Det er mere solidt bygget, men stadig meget Lars Løkke Rasmussen (partistifter, red.). Gud forbyde det, men hvis han fik en tagsten i hovedet, ville det parti måske ikke have så store overlevelseschancer.

- Min ambitionen er at skabe et parti, som, hvis jeg måtte gå ud foran mælkevognen i morgen, finder en ny leder og fortsætter, fordi partiet har et så solidt fundament. Vi skal have skabt et politisk og filosofisk fundament, der er så solidt, at man kan arbejde over mange årtier på det, siger han.

Marianne Karlsmose trådte tilbage som KD-formand efter valget i november. Hun mente efterfølgende, at KD skulle droppe de landspolitiske ambitioner. Den holdning delte Hedaa slet ikke. Og nu skal der skabes noget, som kan holde i mange år, og som igen kan få KD valgt ind i Folketinget.

- Hvis jeg ikke er dygtig nok, vil der komme en anden efter mig, som er dygtig til det. Fundamentet, som vi bygger nu, kan bestå i mange århundreder, siger Hedaa.

Selv om det er over 20 år siden, at Kristendemokraterne senest blev valgt ind i Folketinget, har partiet haft sin gang på Christiansborg i perioder. Fra april 2021 til august 2022 var eksempelvis folketingsmedlem Jens Rohde medlem af Kristendemokraterne, efter at han havde forladt De Radikale.

Men der skal ikke gafles nye medlemmer blandt de nuværende folketingsmedlemmer, lyder det fra Hedaa.

- Det er ikke sådan, det skal ske. Det skal bygges ordentligt. Vi skal have personer, der vil ind i det her, fordi det er det, de vil, og ikke fordi de er ledige, siger han.

