Kemi i legetøj er et stadigt problem

* Alene det seneste års tid har der været problemer med giftige kemiske stoffer i mindst tre slags legetøj til små børn: squishies, bolde og slim.

* Sagerne har vist, at de nuværende regler gør det svært at straffe butikker, når de i al hast får sendt produkter på gaden, som ikke er ordentligt undersøgt.

* Det rådes der nu bod på med regler, der slår fast, at sløseri ikke er en undskyldning for at undgå straf.

* Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet kontrollerer indhold og afgivelse af kemiske stoffer i legetøj i Danmark, mens Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet fører kontrol med den generelle sikkerhed og mærkning af legetøj.

* Erhvervsministeriet har det overordnede ansvar for legetøjsbekendtgørelsen, der nu bliver ændret.

* De nye regler træder i kraft juli 2019. Strafbestemmelserne er ikke blevet ændret siden 2011.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/