Kender du det? Skærme fører til konflikter blandt de fleste danskere

Én meget stor diskussion er taget af bordet, når Nato-landene i dag mødes til topmøde i Vilnius i Litauen.

I går aftes kunne generalsekretær Jens Stoltenberg nemlig fortælle, at Tyrkiet vil ratificere Sveriges optagelse i Nato. Præcist hvornår det tyrkiske parlament vil godkende optagelsen, kunne han godt nok ikke slå fast, men han fortalte, at det vil ske “så hurtigt som muligt” ifølge Reuters.

I dagens avis dissekerer udenrigskommentator Jens Worning situationen og stiller skarpt på tre ting, der kommer til at afgøre, om topmødet bliver en succes.

Allerede nu har blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) reageret på nyheden om Sveriges kommende medlemskab med stor glæde. På Twitter skriver han:

“Hele Norden i NATO gør verden mere sikker og skaber tryghed i alle demokratier omkring Østersøen.”

Omstridt retsreform i Israel er tilbage

Vi bliver i udlandet for en stund. For over midnat stemte Knesset, parlamentet i Israel, for dele af den retsreform, som tidligere på året førte til enorme protester på tværs af landet. Demonstranternes kritik er, at reformen lægger op til at begrænse højesterets handlerum og samtidig give mere magt til regeringen.

Benjamin Netanyahu præsenterede retsreformen i januar, men blev mødt af stor modstand. Foto: Menahem Kahana/AFP/Ritzau Scanpix

Premierminister Benjamin Netanyahus retsreform blev lagt på is som følge af protesterne, men nu har 64 ud af 120 parlamentsmedlemmer altså stemt for en tilføjelse til loven. Og allerede nu er der varslet demonstrationer. Vores korrespondent i Israel giver her et indblik i, hvad der er på spil.

Skærme fører til konflikter

Vi vender blikket mod skærmene og de danske hjem. De fleste danskere oplever, at brugen af for eksempel smartphones er en kilde til irritation eller konflikt i familien og/eller omgangskredsen. Det svarer 60 procent i en rundspørge, som Megafon har foretaget for Politiken og TV 2.

At mobiltelefonerne er rod til konflikt er sådan set ikke noget nyt. Faktisk har det at tage telefonen frem midt i en samtale fået sin egen betegnelse, “phubbing”, som er en sammentrækning af ordene “phone” og “snubbing” (at ignorere), skriver Politiken.

Emnet er for alvor kommet på dagsordenen de seneste måneder, og i denne artikel forklarer eksperter, hvorfor det er nødvendigt at gøre op med vores skærmforbrug.

Kirke spraymalet med hagekors

Ved første øjekast kan man måske blive i tvivl om, hvad det forestiller. Symbolet er nemlig vendt forkert. Men det er altså tilsyneladende et rødt hagekors, som er blevet spraymalet på blandt andet indgangsdøren til Vor Frelser Kirke i Horsens. Det skriver TV 2 Østjylland.

For få måneder siden var den gal i Vestjylland, hvor en kirke blev beskæmmet af satanistisk hærværk. Foran Tarm Kirke var der malet et pentagram og skrevet en besked med rød tusch, dog med stavefejl. Den historie kan du læse her.

Dyrk motion - men glem ikke nattesøvnen

Vi runder af med en opfordring. De fleste ved vel, at en aktiv livsstil kan holde sygdomme på afstand, herunder demens. Det styrker indlæringsevnen og giver en umiddelbar følelse af velvære.

Men det kan ikke stå alene, hvis man skal holde de kognitive evner i live. Skal den fysiske motion give pote, kræver det, at man får en god nattesøvn. Et nyt studie viser, netop hvor afgørende timerne med søvn er, når det gælder om at begrænse den kognitive tilbagegang. Læs hele historien i dagens avis.