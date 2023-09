Kendt debattør smider tørklædet: ”Jeg ville ikke have været det foruden”

“En trofast makker og jeg siger tak for nu til hinanden efter 21 år sammen.”

Således indleder jurist og debattør Natasha Al-Hariri et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at hun har truffet en svær beslutning. Hun har nemlig bestemt sig for, at hun ikke længere skal bære tørklæde.

“Det har været en ære, et privilegium, og en velsignelse. Jeg ville ikke have været det foruden, og jeg har ikke båret det hverken en dag for lidt eller for meget,” uddyber hun i opslaget, som flere kendte danskere har reageret på.

“Jeg har den dybeste respekt for dit valg. For det er dit valg og du vil altid have min opbakning,” lyder det fra journalist Paula Larrain, mens forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) takker Natasha Al-Hariri for at dele sin beslutning.

Natasha Al-Hariri skriver, at “en række årsager“ har fået hende til at opgive tørklædet, men at intet opslag kan "rumme alle de mellemregninger", som hun har været igennem.

Hun forsikrer dog sine følgere om, at hun forbliver solidarisk og holder fast i kravet om, “at vi, uanset hvad vi vælger, har krav på at leve som frie individer”.

Ifølge Natasha Al-Hariri har det været “urimeligt hårdt” at være en tørklædebærende kvinde i den offentlige samtale i Danmark. Hun har ved flere lejligheder markeret sig i debatten om det muslimske hovedklæde, blandt andet da hun i 2017 stod model for tøjmærket Noa Noa iklædt sit tørklæde.

“Jeg vil gerne være med til at sige, at du skal være stolt af den, du er, og stolt af den identitet, du har med dig, når du bærer dit tøj,” sagde hun i Aftenshowet på DR i den anledning.

Da regeringens kommission for den glemte kvindekamp i 2022 anbefalede at forbyde tørklæder i grundskolen, meldte Natasha Al-Hariri sig på banen med hård kritik af forslaget.

“Det her er ikke et angreb på danske muslimer, men på vores alles religionsfrihed, som vi bryster os af, og som er en grundlæggende menneskerettighed for os alle,” skrev hun i et indlæg i Kristeligt Dagblad.

Natasha Al-Hariri, der som spædbarn kom til Danmark fra Libanon med sine flygtningeforældre, har ved flere lejligheder fortalt om sit personlige forhold til tørklædet, som hun selv besluttede sig for at bruge, da hun var 13 år gammel.

“Jeg anede på det tidspunkt ikke, at jeg havde valgt at bære den mest politiserede beklædningsgenstand, og at det ville være noget, der skulle definere mit liv og virke i en sådan grad, som det har gjort. Det kræver enorm stor styrke at bære tørklæde i et land som Danmark, især med de senere års politiske udvikling,” sagde hun til Alt.dk i 2019.

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra Natasha Al-Hariri, som ikke ønsker at udtale sig.