Kendte får politisk debut ved kommunalvalg

Flere kendisser stiller op til kommunalvalget. Mange af dem har ikke før beskæftiget sig med lokalpolitik.

De fleste er bekendt med historien om komikeren Jacob Haugaard, der i 1994 blev valgt ind i Folketinget med mærkesager som "medvind på cykelstierne" og "Nutella i feltrationerne".

Siden har flere kendisser prøvet lykken i politik, og det kommende kommunalvalg er ingen undtagelse.

Blandt andre stiller den tidligere tv-vært Ole Stephensen op for De Konservative i Gentofte Kommune.

Han er politisk debutant, men tror på, at hans navn kan give ham en fordel i stemmeboksen.

- Vælgerne ved, hvem jeg er. Det er en klar fordel. På den måde er det ikke en lige kamp, siger han.

Men det kendte navn kan også have sine ulemper, påpeger Ole Stephensen.

- Hvis ikke de bryder sig om mig, er det en bagdel, for så har de en holdning til mig på forhånd.

For professor og kommunalvalgsforsker på Syddansk Universitet Ulrik Kjær er der ingen tvivl: De kendte har en fordel. Det skyldes, at de lettere kan få stemmer fra vælgere, der vil stemme personligt og bliver i tvivl, når de står med den lange liste i stemmeboksen.

- Den største udfordring ved at stemme personligt på en kandidat er, om man ved, hvem vedkommende er. Jo flere, der kender dig, jo bedre vil det være. For man stemmer ikke personligt på en, man ikke kender, siger han.

I Hvidovre Kommune stiller entertaineren Amin Jensen op for Nationalpartiet.

Han oplever en stor udfordring ved at være kendt og gå ind i politik.

- Jeg var overrasket over den shitstorm, der kom. Der var også masser af positivitet, men nogle kaldte mig de værste ting. Det var heldigvis slut efter en uge.

- Så man skal altså have brede skuldre, når man går ind som kendis, for alle de dårlige kommentarer, følger med, lyder det fra Amin Jensen.

Ud over Amin Jensen og Ole Stephensen indeholder liste over kendte blandt andre filminstruktør Tomas Villum, der stiller op for Liberal Alliance i Fredensborg, rejseambassadør Stig Elling, De Konservative på Frederiksberg, og Ib Andersen fra TV2-programmet "På røven i Nakskov", lokallisten "Udkantsdanmark" i Lolland Kommune.

/ritzau/