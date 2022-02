Kendte, kongelige og politikere ønsker Mary tillykke

Lørdag har kronprinsesse Mary rundet 50 år.

På de sociale medier vrimler det med lykønskninger til den royale fødselar fra politikere, kendte og kongehuse.

- Hjerteligt tillykke med fødselsdagen til hendes kongelige højhed kronprinsesse Mary, som i dag fylder 50 år. En fantastisk repræsentant for det danske kongehus, skriver De Konservatives formand, Søren Pape, i et opslag på Instagram.

På samme sociale medie deler både det svenske og det norske kongehus lykønskninger til kronprinsessen.

Det gør de med billeder af Mary fra stunder, som hun har tilbragt med medlemmer af de nordiske kongehuse.

- I dag fylder kronprinsesse Mary af Danmark 50 år. Stort tillykke, lyder det på det norske kongehus' officielle profil.

Flere politikere på Christiansborg hylder kronprinsessen med opslag på Facebook.

- Tak for engagement, den oprigtige nysgerrighed og vigtige indsats både i Danmark og ude i verden, skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Også Pia Kjærsgaard (DF) deler en hilsen.

- Jeg har haft æren af at møde kronprinsessen flere gange, og hver gang er jeg blevet blæst bagover over det engagement og den hjertevarme, som hun besidder.

Statsminister Mette Frederiksen (S) deler på sin facebookprofil et billede af Mary med teksten:

- Stort tillykke til H.K.H kronprinsessen med fødselsdagen og de 50 år.

Flere kendte danskere ønsker Mary tillykke. Herunder tv-værten Anders Breinholt og komikeren Melvin Kakooza.

- Årgang 72 holder sammen. Stort tillykke til Mary Elizabeth, skriver Anders Breinholt på Instagram.

Kronprinsesse Marys runde fødselsdagsfejring bliver lørdag holdt privat.

Oprindeligt skulle der have været afholdt et gallataffel på Rosenborg Slot den 4. februar. Det valgte kronprinsesse Mary at aflyse på grund af coronasituationen.

/ritzau/