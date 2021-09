Rapport afviste først, at forurening fra Grindstedværket kan have noget med ALS-sygdom at gøre. Men nu er der nyt i sagen

Ketty kæmper for sin afdøde mand og for Grindsted

For at undersøge om forurening efter Grindstedværket gør grindstedborgere mere syge end andre, gennemførte Region Sydjylland en analyse, som blev offentliggjort sidste år. Konklusionen var, at der ikke er grund til bekymring. Men nu viser en aktindsigt, som DR har fået, at to af rapportens eksperter med viden i neurologiske sygdomme opfordrede til, at der blev forsket videre. Den oplysning blev bare ikke omtalt i den politiske behandling af sagen, og det chokerer Ketty Hjøllund, hvis ægtefælle Thorkild Hjøllund døde af muskelsvindsygdommen als i 2014.