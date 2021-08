Khader deltager ikke i konservativt sommergruppemøde

De Konservatives Naser Khader, der er beskyldt for seksuelle krænkelser af fem forskellige kvinder, kommer ikke til at deltage på partiets sommergruppemøde.

Det skriver B.T., der har fået det oplyst af De Konservative.

Naser Khader blev sygemeldt med stress i april. Det skete efter historier, bragt i Berlingske, om hvordan han en stribe gange har forsøgt at intimidere kritikere.

Efter sygemeldingen bragte DR flere historier med kvinder, der sagde, de var blevet seksuelt forulempet af Naser Khader. Det fik partiet til at igangsætte en advokatundersøgelse.

Allerede i juli sagde partiformand Søren Pape Poulsen om Naser Khader:

- Han indgår ikke i arbejdet på Christiansborg, så længe undersøgelsen finder sted.

I starten af august skrev Naser Khader på det sociale medie Facebook, at han var tilbage fra sygdom:

- I am back - rask og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp!, skrev han.

Formand Søren Pape Poulsens udmelding om, at Naser Khader ikke vil deltage i det politiske arbejde inden resultatet af advokatundersøgelsen, står dog ved magt.

Og det gælder altså også sommergruppemødet onsdag, hvor partiets folketingsgruppe skal debattere og forberede sig på det kommende politiske års arbejde.

Naser Khader vil ifølge Politiken sagsøge de kvinder, der er stået frem og har berettet om oplevede, seksuelle overgreb.

Det sagde formanden for Naser Khaders valgkreds, Keld Holm, til avisen:

- Det er rigtigt, at Naser har oplyst mig om, at han er i gang med en indsamling til at føre en retssag i kølvandet på de anklager, der kom frem i DR, men jeg vil gerne understrege, at kredsen ikke er involveret i indsamlingen, sagde Keld Holm til Politiken.

De Konservatives sommergruppemøde bliver afholdt på Egelund Slot onsdag. Der er pressemøde klokken 11.

/ritzau/