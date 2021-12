Khader: Støjberg bliver straffet dobbelt med folketingsexit

Den tidligere konservative politiker fortryder, at han tidligere i år stemte for en rigsretssag mod Støjberg.

Løsgænger i Folketinget Naser Khader mener, at eksminister Inger Støjberg, der ligeledes er løsgænger, fortsat er værdig til at sidde i Folketinget.

Tirsdag vil et stort flertal i Folketinget sende Støjberg ud af Folketinget. Det sker som konsekvens af sidste uges dom i Rigsretten.

Her blev Støjberg idømt 60 dages ubetinget fængsel for sin rolle i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar i 2016, da Støjberg var udlændinge- og integrationsminister for Venstre.

Og den straf er nok. Det siger Khader i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- At dømme hende ude er en form for dobbelt straf. Processen og dommen i Rigsretten er straf nok, siger Khader.

Han ønsker ikke at stille op til interview.

- Retsstatens rolle er naturligvis vigtig i den demokratiske proces. Lov er lov, og lov skal holdes, og selv om jeg ikke er enig i rettens ord, så respekterer jeg dommen - en meget hård dom efter min opfattelse, siger Khader.

Men der er mere end det juridiske i sagen, mener han.

- Det, jeg skal tage stilling til i Folketingssalen, er, om Inger i almindeligt omdømme er uværdig til at være medlem af Folketinget. Om hun moralsk og politisk er skyldig, og det mener jeg ikke, hun er, siger Khader.

Kun Khader samt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige finder Støjberg fortsat værdig til at sidde i Folketinget. Det står allerede fast før tirsdagens afstemning. Her vil Khader selv være til stede, oplyser han.

Khader fortæller desuden, at han fortryder at have stemt for en rigsret mod Støjberg tidligere i år. Det gjorde Khader som medlem af De Konservatives folketingsgruppe.

I sommer fik Khader sparket fra De Konservative efter en række krænkelsessager, hvor han fortsat kalder sig uskyldig.

Khader mener, at han og andre kolleger i Folketinget i sin tid pressede Støjberg i den konkrete sag om asylpar, hvor den ene var mindreårig.

- Jeg som ordfører og mange andre folketingskolleger var i den grad med til at presse på for at få adskilt de purunge kvinder fra deres alt for gamle mænd, som de kom til landet med.

- Inger handlede i overensstemmelse med et stort politisk ønske om at adskille dem. Jeg har selv som ordfører stillet Inger en del §20-spørgsmål om emnet, og har været med til at presse hende, siger Khader.

Hvis det stod til Khader, skulle Folketinget slet ikke tage stilling til Støjberg eller andres værdighed. Det er "lidt gammeldags", mener han.

- Det er ikke vores opgave som folkevalgte, men vælgernes. Vælgerne er vores arbejdsgivere. De skal afgøre, om hun er værdig til at sidde i Folketinget, siger. Khader.

/ritzau/