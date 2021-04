Khader undskylder for at true kritikere

Partiprofil erkender, at det var en fejl, at han har kontaktet arbejdsgivere for at skræmme kritikere.

Folketingsmedlem Naser Khader (K) er blevet beskyldt for at skræmme kritikere ved at kontakte deres arbejdsgivere for at lægge et pres, og han undskylder nu for sagen.

Han er siden historierne kom frem blevet sygemeldt med stress, men har hidtil ikke villet udtale sig om sagen.

- Undskyld. Jeg mistede overblikket hen ad vejen i min politiske kamp. Og nogle gange har jeg endda tabt hovedet.

- Min indre fighter fik overtaget i en række situationer. Desværre er det sket over flere år, skriver han på Facebook.

Partiformand Søren Pape Poulsen (K) har haft en "dialog" med sin retsordfører, som blev sygemeldt for en uge siden. Formanden gjorde opmærksom på, at folketingsmedlemmer ikke bør true kritikere.

Siden har hverken partitoppen eller Khader selv villet udtale sig. Formanden har sagt, at sagen er "lukket".

Khader erkender i dag, at det var en fejl.

- Jeg kan godt se, at det var forkert. Når man er folkevalgt og dermed har fået magt til låns af danskerne, taler man med en større vægt end andre. Det ved jeg. Men når man angribes igen og igen, udviskes linjen mellem det private og det professionelle, skriver han videre.

