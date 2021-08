Khaders kredsformand: Han forsøger at finde penge til retssag

Konservatives folketingsmedlem Naser Khader har siden april været sygemeldt med stress, og derfor fik det søndag en del til at spærre øjnene op, at Khader på sin Facebook-profil ledsaget af et billede i bar overkrop skrev, at han var tilbage og "rask og i god form".

Khader oplyste desuden søndag, at hans sygemelding sluttede 1. august.

Men samtidig oplyste Konservative, at han ikke kan arbejde for partiet, så længe undersøgelsen af anklager mod ham om seksuelle krænkelser står på.

Det er uvist, hvornår undersøgelsen slutter. Og derfor kan det være noget helt andet, Khader erklærer sig klar til at komme tilbage til.

Til Politiken oplyser Konservatives formand for Sjællands Storkreds, Keld Holm, at Khader har fortalt ham, at han indsamler penge til at føre en retssag på baggrund af anklagerne mod ham.

- Det er rigtigt, at Naser har oplyst mig om, at han er i gang med en indsamling til at føre en retssag i kølvandet på de anklager, der kom frem i DR, men jeg vil gerne understrege, at kredsen ikke er involveret i indsamlingen, siger han til avisen.

Flere i Konservatives folketingsgruppe, som ikke er navngivet, siger til Politiken, at Khader vil finde penge til en retssag mod enten DR eller mod de kvinder, der har anklaget ham for overgreb.

Gruppefællerne skal over for avisen have givet udtryk for, at det er kommet bag på dem, at Khader søndag skrev sit Facebook-opslag. Desuden havde han ikke koordineret det med partiledelsen.

Ifølge Politiken frygter de konservative politikere, at Khader vil indlede et juridisk efterspil, fordi det kan skade partiet, at sagen føres videre.

Politiken skriver, at det er uvist, om indsamlingen har båret frugt.

Khader og hans advokat vil tage endelig stilling til et muligt juridisk modsvar, når partiets advokatundersøgelse er afsluttet ifølge avisens oplysninger.

Undersøgelsen, der står på, drejer sig om de anklager om seksuelle krænkelser, der i juli kom frem, efter at fem kvinder fortalte deres historier til DR.

Kvinderne var mellem 1999 og 2019 blevet udsat for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd fra det konservative folketingsmedlem.

De berettede om forskellige episoder, der tog udgangspunkt i, hvad de opfattede som møder af arbejdsrelateret karakter, men som udviklede sig til krænkelser.

Selv har Khader afvist beskyldningerne. Han husker episoderne anderledes, har han fortalt til DR. I nogle af tilfældene afviser han helt, at møderne har fundet sted.

Khader har ikke ønsket at udtale sig, og avisen har uden held henvendt sig til Khaders advokat. Heller ikke partiformand Søren Pape Poulsen har ønsket at sige noget, skriver avisen.

