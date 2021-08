Khaders skygge hviler over Konservative

I februar - på valentinsdag ikke mindre - blev De Konservative større end Venstre i en meningsmåling fra Voxmeter. Det var første gang i målingens historie. Havde det været et valgresultat, ville det være første gang i 30 år, at partiet var storebror i den blå familie.

Onsdag holder De Konservative sommergruppemøde forud for det kommende folketingsår.

Men i stedet for koket at insinuere statsministerdrømme og nyde den opmærksomhed, stærke meningsmålinger giver, må formanden, Søren Pape Poulsen, forberede sig på spørgsmål om folketingsmedlemmet Naser Khader.

- Det er en skygge, der ligger over partiet, siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, om de anklager mod Naser Khader, der er kommet frem siden det tidlige forår.

Siden Naser Khader skiftede til De Konservative i 2009, har han været partiets stemme i udlændingedebatten. Aldrig bange for et voldsomt, offentligt slagsmål har han været en markant, konservativ profil.

Men i foråret beskrev Berlingske, hvordan han havde intimideret - tenderende til truet - blandt andet forskere, der var uenige med ham.

Virakken i medierne udløste en stresssygemelding fra Naser Khader i april.

I starten af juli bragte DR så en række historier, hvor flere kvinder fortalte om betydelige seksuelle krænkelser begået af Naser Khader over en lang årrække.

- Den første historie om slagsmål med forskere tror jeg ikke, var så skadelig. Men de seksuelle krænkelser. Det er en potentiel bombe, siger Erik Holstein.

De Konservative har indledt en advokatundersøgelse af anklagerne. Og indtil den kommer med sine konklusioner, indgår Naser Khader "ikke i arbejdet på Christiansborg" ifølge Søren Pape Poulsen.

Naser Khader kommer heller ikke til at deltage på sommergruppemødet. Men han kommer alligevel til at fylde. For 8. august stemplede han ind på Facebook med et billede af sig selv i bar overkrop.

- I am back - rask og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp!, skrev han.

Naser Khader nægter alt og rygtes endda at samle ind til injuriesøgsmål mod de kvinder, der har stillet sig frem med anklager imod ham.

- Partiet har holdt Khader ud i strakt arm. Men nu er han tilbage, og man ved ikke helt, hvordan man skal forholde sig til det.

- Han er ikke inviteret indenfor, men han er der alligevel. Det er skidt for dem, det er der ingen tvivl om, siger Erik Holstein og fortsætter:

- Det er svært at håndtere. Beretningerne virker til at have stor troværdighed, men det er svært at ekskludere ham, når der ingen afgørelse eller dom er.

Indtil der er afklaring, vil sagen hænge over partiet og skygge for den succeshistorie, at der er skabt ro i internt i partiet og fremgang i meningsmålingerne. Samt at Søren Pape Poulsen er det tætteste, man er kommet på en reel mulighed for en konservativ statsminister siden Poul Schlüter.

- Det er ikke sådan, at De Konservative er i risiko for at kollapse eller sætte hele fremgangen over styr.

- Men sagen er en alvorlig distraktion fra politikken. Og den risikerer at distrahere fuldstændigt, når advokatundersøgelsen kommer, siger Erik Holstein.

