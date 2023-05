Kilometer-afgift vil fjerne hver tiende lastbil fra vejene

En afgift på omkring 1 krone og 30 øre per kørt kilometer vil fjerne hver tiende lastbil fra vejene.

Det viser en bemærkning til lovforslaget, der handler om den nye afgift ifølge Jyllands-Posten.

I et svar fra skatteminister Jeppe Bruus (S) til Folketingets Skatteudvalg fremgår det, at skønnet er forbundet med "væsentlig usikkerhed".

Det er aftalt mellem regeringen og en række andre partier i Folketinget at indføre den nye kilometerafgift fra 2025.

Afgiften kommer til at ligge på 1 krone og 30 øre i gennemsnit for lastbiler, der kører på benzin eller diesel.

Lastbiler, der kører på el, kan nøjes med at betale 23 øre i snit per kørt kilometer, skriver Jyllands-Posten.

Tidligere i maj var der demonstrationer flere steder i landet mod den nye afgift. Her var der flere steder lastbiler, der blokerede trafikken.

Vognmændene mener blandt andet, at man påfører en ekstraskat på en i forvejen presset branche. Desuden mener de, at afgiften vil ramme skævt og have negative konsekvenser for yderområder.

Lastbiler er i dag underbeskattede i forhold til de omkostninger, de påfører samfundet.

Det fortæller Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, til Jyllands-Posten.

Ifølge ham betales der i dag omkring en krone per kørt kilometer i en lastbil. Samfundets reelle udgifter er omkring seks kroner per kilometer.

- Afgiften adresserer alle de omkostninger, der er ved at køre lastbil, og der er klima en mindre del af det, siger han til avisen.

Skatteministeriet skønner, at aftalen vil medføre CO2-reduktioner for 0,3 millioner ton i 2025 og 0,4 millioner ton i 2030.

En del af CO-reduktionerne er en konsekvens af, at der kommer færre lastbiler på vejene. Det skriver Jeppe Bruus i et svar til Jyllands-Posten.

Det skønnes desuden, at antallet af nulemissionslastbiler vil blive øget til knap 3000 i 2030. Uden aftalen var det forventede antal 2000 styk.

