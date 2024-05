Kilometerlang flagallé skal markere kongens fødselsdag

Fra Kongens Nytorv og til Rådhuspladsen i København vil flagguirlander med rød-hvide flag vaje i vinden i næste uge i anledningen af kong Frederiks fødselsdag.

Det skriver Københavns handels- og erhvervsforening, KCC, i en pressemeddelelse.

- At hovedstadens handels- og erhvervsliv markerer H.M. Kongens fødselsdag, er en smuk københavnsk tradition, som vi nu vækker til live igen, lyder det fra foreningens direktør, Michael Gatter, i meddelelsen.

Det er foreningen, der står bag hyldesten gennem Strøget, som officielt sker fra 20. maj til 26. maj, hvor kongen fylder 56 år.

Michael Gatter kalder det en hyldest af kongen, som markeres festligt og understreger handels- og erhvervslivets store stolthed og dybe respekt for kong Frederik og hele det danske kongehus.

Han opfordrer alle til at besøge Strøget i næste uge for at se flagalléen.

- Vi lever i en tid, hvor der for alvor er grund til at finde sammen, og her spiller vores kongehus og vores fantastiske konge en unik og uvurderlig rolle, som vi ønsker at bringe alle københavnere, gæster og turister sammen om i Kongens København, siger direktøren.

Opsætningen af flagalléen, der strækker sig godt 1,1 kilometer gennem byen, begynder allerede torsdag.

Det er kong Frederiks første fødselsdag som regent. Det blev han, da hans mor, dronning Margrethe, abdicerede i begyndelsen af året.

Dermed er fejringen 26. maj også anderledes, end når han normalvis holder fødselsdag.

Kongen har overtaget samme tradition som sin mor. På sin fødselsdag vil han med sin familie træde ud på balkonen på Frederik VIII's Palæ for at blive fejret af befolkningen.

Den Kongelige Livgarde vil, som traditionen byder på regentens fødselsdag, have røde gallauniformer på, som bruges ved særlige lejligheder.

Klokken 11.50 vil garden gennemføre et stort vagtskifte på Amalienborg Slotsplads.

/ritzau/