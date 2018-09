Kilometerlangt hegn skal holde svinepest ude

* Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde 22. marts en politisk aftale om at bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og den afrikanske svinepest ude.

* Hegnet bliver cirka 70 kilometer langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden. Det vil koste op mod 80 millioner kroner.

* Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der rammer alle svineracer. Den overføres både ved direkte kontakt mellem dyr, via foder og vand samt af insekter, for eksempel fluer og flåter.

* I Europa har svinepesten de seneste år bredt sig i øst. Sygdommen findes blandt andet i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet og Ungarn. For 14 dage siden sprang sygdommen mod vest og blev konstateret i Belgien.

* Danmark har til gengæld aldrig været ramt af afrikansk svinepest, og nabolandene Tyskland og Sverige er ligeledes fri for sygdommen trods store bestande af vildsvin.

* Hvis der udbryder afrikanske svinepest i Danmark, vil meget eksport af svinekød stoppe og dermed koste eksportindtægter og arbejdspladser.

Kilde: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen.

