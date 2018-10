Kina går fra kulsort til lysegrøn

En tredjedel af verdens drivhusgasser udledes i Kina, der er klodens største miljøsynder. Men der er håb forude, for Kina satser i disse år på en grøn omstilling til miljøvenlig energi, og dette skifte går langt hurtigere end forventet, siger ekspert

Kina er verdens største miljøsynder og udleder 30 procent af verdens samlede drivhusgasser. Den internationale ngo Coalswarm, der følger alle kulkraftværker på kloden, konkluderede i en rapport fra slutningen af september, at Kina i øjeblikket bygger nye kulkraftværker med en kapacitet, som svarer til USA’s samlede kulkraftproduktion.

Men samtidig med, at Kina er dybt afhængig af kulkraft, fører kineserne også an i udviklingen af grøn energi, lyder vurderingen fra to danske Kina-eksperter.

I sidste uge præsenterede FN’s klimapanel en rapport, der konkluderede, at den globale indsats for at nå målet om, at klodens temperaturstigninger skal holdes nede på 1,5 til 2 grader i dette århundrede, er helt utilstrækkelig.

Spørger man Ole Odgaard, der er Kina-rådgiver for Energistyrelsen og medlem af tænketanken Think China på Københavns Universitet, så vækker udviklingen i klodens mest CO2-forurenende land dog håb. Han forklarer, at Kina er i gang med en omfattende grøn omstilling. Kina råder i dag over 32 procent af verdens vindmøllekapacitet, 34 procent af verdens solceller og udgør samtidig klodens største marked for elbiler.

”Kina udbygger fortsat kulkraftværker, men det er værker, der er lige så effektive som de danske. Derudover investerer kineserne nu fire gange så meget i vedvarende energi pr. enhed i deres bruttonationalprodukt som EU,” siger Ole Odgaard.

Han henviser til, at Kina i den nuværende femårsplan vil fordoble antallet af vindmøller, tredoble solcellekapaciteten og 10-doble antallet af elbiler.