Kina har klaget til Folketinget efter Pia Kjærsgaards Taiwan-besøg

Udtalelser fra Pia Kjærsgaard (DF) under et besøg i Taiwan har medført en protest fra den kinesiske ambassade.

Udtalelser fra tidligere formand for Folketinget Pia Kjærsgaard (DF) har medført en kinesisk protest til Folketinget.

Det skriver Jyllands-Posten.

Pia Kjærsgaard skal være kommet med udtalelserne under et besøg i Taiwan i oktober. Ifølge den kinesiske ambassade har hun under besøget udtalt sig på en måde, som ambassaden finder utilfredsstillende.

Hvad Pia Kjærsgaard mere specifikt har sagt, nævner ambassaden ifølge Jyllands-Posten ikke. Det vides derfor ikke, om udtalelserne har haft noget at gøre med forholdet mellem Kina og Taiwan.

Mens Kina mener, at Taiwan er kinesisk, så er Taiwan de facto selvstændigt, da landet har sin egen regering. Taiwan har imidlertid aldrig formelt erklæret sig uafhængigt fra Kina.

Det var Folketingets direktør, som i oktober modtog protesten fra den kinesiske ambassade i Danmark.

I den forbindelse fik kineserne at vide, at Pia Kjærsgaard hverken havde repræsenteret Folketinget eller regeringen på turen til Taiwan, og at man ikke kan instruere et folketingsmedlem i, hvem han eller hun mødes med.

Medlem af Folketingets Præsidium Jens Rohde (R) tager nu sagen op i præsidiet, der er Folketingets øverste ledelse.

/ritzau/