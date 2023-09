Kina vil håndtere abekopper som covid-19

Håndteringen af abekopper, mpox, kan komme i samme kategori som covid-19, aids og sars i Kina, oplyser de statslige sundhedsmyndigheder.

Det skriver Reuters.

Landet planlægger at håndtere sygdommen i kategori B. Det giver mulighed for, at myndighederne kan begrænse forsamlinger, suspendere arbejde, lukke skoler samt afspærre områder, hvis der er smitteudbrud.

- Over 20 provinser har rapporteret tilfælde af abekopper i Kina siden det første importerede tilfælde i september 2022 og begyndelsen af lokal overførte tilfælde i juni 2023. Det har udløst fortsatte udbrud og "skjulte" overførelser, siger de statslige sundhedsmyndigheder ifølge Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Virussygdommen, der kan give feber og udslæt med hvide blærer, blev udbredt i foråret og sommeren 2022 i Danmark og Europa. Antallet af danske smittede dalede dog hen over vinteren og foråret.

Sundhedsstyrelsen opdaterede i juni sine retningslinjer for håndtering af abekopper. Det betyder, at hvis man er smittet, kan man godt gå på arbejde, så længe man kan skjule dine blærer med tøj.

Er blærerne i ansigtet, på hænderne eller i munden, anbefaler Sundhedsstyrelsen at gå i selvisolation.

I maj erklærede Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at abekopper ikke længere var en global folkesundhedskrise. På daværende tidspunkt var der registreret 87.000 tilfælde af abekopper på verdensplan siden begyndelsen af 2022.

Nyheden fra Kina luner hos medicinalvirksomheden Bavarian Nordic, der har udviklet et lægemiddel til behandling af abekopper.

- Det er en positiv nyhed for Bavarian, hvis et land som Kina vil have en eller anden form for beredskab, siger Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Investorerne spekulerer derfor i, om Kina vil lægge ordrer hos Bavarian, tilføjer han.

Medicinalaktien går fremdag eftermiddag frem 2,3 procent på børsen i København.

Bavarians præparat sælges under navne som Jynneos og Imvanex. Selskabet har indgået en aftale om vaccineproduktion med USA på 120 millioner dollar - svarende til 824 millioner kroner på daværende tidspunkt.

Tidligere i september kunne selskabet også meddele, at det havde fået en aftale med EU på 11 millioner euro - cirka 82 millioner kroner i den nuværende kurs.

/ritzau/