Kinas ambassadør: USA bruger Kina i politisk spil om Grønland

Kinas ambassadør i Danmark kritiserer USA's ditto for at bruge Kina i debat om USA's indflydelse i Grønland.

Det er absurd og misvisende, når USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, mener, at landets forsøg på at få indflydelse i Grønland er den bedst mulige løsning for både Danmark og Grønland, fordi alternativet er, at Kina og Rusland "kommer og tager Grønland".

Det skriver Feng Tie, Kinas ambassadør i Danmark, i et indlæg i netmediet Altinget.

Feng Tie henviser til, at Carla Sands i april skrev et indlæg i selvsamme medie. Her beskriver hun USA's planer med Grønland.

Indlægget kom, kort før USA gav 83 millioner kroner til civile projekter i Grønland.

Pengene skulle, lod Carla Sands forstå, hjælpe Grønland med at "blomstre".

Men i virkeligheden er det blot et forsøg på at få mere indflydelse over Grønland, mener Feng Tie.

Desuden, skriver Feng Tie, er det uvederhæftigt, når Carla Sands anklager Kina for at kalde sig selv en "arktisk stat."

I Carla Sands debatindlæg i Altinget skriver hun, at Kina forsøger gradvist at trænge sig ind i regionen.

Carla Sands mener, at Kina betragter Arktis som endnu et sted, hvor man kan promovere regimets rovgriske økonomiske interesser og autoritære værdier".

/ritzau/