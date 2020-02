Kinesisk kvinde i København er ikke smittet med coronavirus

Den kinesiske kvinde, der blev hentet i ambulance i Københavns Lufthavn, er testet negativ for coronavirus.

Den kinesiske kvinde, der fredag formiddag blev indlagt på Hvidovre Hospital, er ikke smittet med coronavirus.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kvinden blev hentet i ambulance i Københavns Lufthavn, da hun viste tegn på influenza, og der var derfor frygt for, at hun var smittet med virusset. Det har vist sig ikke at være tilfældet.

Kvinden blev indlagt i højisolation og herefter undersøgt.

Der er endnu ikke konstateret nogen smittede i Danmark. Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive smittet i Danmark lille.

Der er også meget lav risiko for smitte i de danske lufthavne, og der er derfor ingen grund til bekymring, lyder det i meddelelsen.

Fredag blev også en anden patient indlagt efter samme procedure. Her venter man fortsat på resultaterne. Man forventer svar på prøverne fredag aften, oplyser Thomas Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, til TV2.

De to tilfælde var ifølge Hanne Ida Alsbirk, der er kommunikationschef hos Hvidovre Hospital, ikke relateret til hinanden.

Da kvinden ankom til lufthavnen, henvendte hun sig til lufthavnspersonalet og fortalte, at hun havde det dårligt.

Hun bar samtidig ansigtsmaske under hele sit ophold i lufthavnen.

Kvinden havde været om bord på et fly fra den kinesiske by Chengdu, der ligger i det vestlige Kina.

Flyet havde en mellemlanding i den finske hovedstad, Helsinki, inden det landede klokken 7.40 i Københavns Lufthavn. Flyselskabet var det kinesiske Sichuan Airlines.

Hun befandt sig i terminal 3 i lufthavnen. Området, hvor hun befandt sig, blev herefter spærret af og rengjort efter myndighedernes anvisninger.

Symptomer på influenza kan være et tegn på smitte af coronavirus, der stammer fra Kina.

Kina har været hårdest ramt af virusset, og foreløbigt er flere end 600 personer døde som følge af det.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan.

