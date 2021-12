Kira West: Vi tåler for meget lidelse blandt udsatte

"Netop fordi der er huller i det sociale system, giver det en vis tilfredsstillelse at hjælpe. Nogle gange kan hjælpen gøre forskellen mellem liv eller død, " siger Kira West, der er ny formand for Rådet for Socialt Udsatte

Der er stadig for store huller i hjælpen til de mest sårbare mennesker, siger Kira West, der er forstander for Reden, som hjælper kvinder i prostitution og netop er blevet udnævnt formand for Rådet for Socialt Udsatte af social- og ældreminister Astrid Krag (S). Kira West vil arbejde for, at socialt udsatte i langt højere grad kommer til at deltage i udviklingen af løsninger på sociale problemer.