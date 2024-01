Kirkebønnen vil blive ændret på grund af tronskiftet

Folkekirkens søndagsgudstjeneste vil blive ændret i forbindelse med, at Danmark får en ny konge 14. januar.

Det skriver Kristeligt Dagblad torsdag.

Hvis præsten vælger at nævne navne under søndagens kirkebøn, beder man for dronning Margrethe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus.

Det ændres i forbindelse med tronskiftet, da kronprinsen og kronprinsessen får nye titler.

Fra 14. januar vil de blive omtalt som kong Frederik og dronning Mary, da kronprinsen overtager tronen.

Kirkeministeriet oplyser ifølge Kristeligt Dagblad, at det endnu ikke vides, præcis hvornår kirkebønnen vil blive ændret.

/ritzau/