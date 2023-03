Kirkeminister i lækket brev: Kirker skal fratages særret til at gøre indsigelser mod vindmøller

Vi begynder ugens sidste Morgensamling med at samle op på en sag, der i nogen grad har præget dette nyhedsoverblik i ugens løb: Liberal Alliance-formanden Alex Vanopslaghs boligsag.

For i gårsdagens Morgensamling havde Folketingets Præsidium en anden holdning end i dag. Og præsidiet vil alligevel gå ind i sagen for at vurdere, om der bør rejses politisag mod formanden.

Selv sagde hovedpersonen i går til TV 2, at han godt forstod, hvis nogle undrede sig over, at Folketingets Præsidium ikke politianmeldte ham til at begynde med.

Franskmænd raser: Macron tvinger omstridt pensionsændring igennem

Der var voldsomme demonstrationer i Frankrig i går, efter at præsident Macron fik gennemtrumfet en ny pensionsreform. Her er ses et billede fra byen Nante. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Han har længe sagt, at han ville gøre det, og i går satte han så handling bag ordene. Den franske præsident, Emmanuel Macron, har gennemtvunget sin omstridte pensionsreform – der blandt andet vil hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år – ved at tage en særlig artikel fra den franske forfatning i brug. Den giver nemlig regeringen mulighed for at tvinge lovgivning igennem uden først at spørge landets parlament.

Og det fik ikke ligefrem modstanden, der gennem flere uger har affødt protester landet over, til at fordufte, skriver BBC. I aftes føg både brosten og tåregas gennem luften i Paris, da nogle af de tusindvis af franskmænd, som viste deres utilfredshed på gaden, stødte sammen med politiet.

Kirker mister særret

Uroen ulmer også i danske kirkemiljøer, kan man læse i dagens udgave af Jyllands-Posten. I energibranchen er man til gengæld godt tilfreds.

Det skyldes, at det i går kom frem, at kirkeminister Louise Schack Elholm (V) vil indskrænke kirkers mulighed for at gøre indsigelser mod opsætning af vindmøller og solcelleanlæg. Det fremgår af et brev, hun har sendt til landets ti stifter, og som mediet Gridtech er kommet i besiddelse af.

Så sent som i gårsdagens Kristeligt Dagblad kunne man ellers læse, at ministeren havde i sinde at lytte til nogle af de bekymringer, som de enorme vindmøller skaber blandt kirkelige aktører. Men med brevet vil ministeren altså sidestille kirker med alle andre, der skulle være utilfredse med vindmølleprojekter.

Mindre bureaukrati – mere frisættelse

Kommuner og regioner skal fremover døje mindre med bureaukrati og have mere frihed til – med undtagelse af sundhedsområdet – selv at administrere velfærdsområdet. Sådan lød det i går fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun indtog talerstolen på KL's politiske topmøde og bebudede, at regeringen vil hjælpe med at nedbringe milliardudgifter til administration i kommuner og regioner.

Men det lyder mere som liberale – og ikke socialdemokratiske – reformer, konstaterer Kristeligt Dagblads politiske redaktør. I dagens avis rejser han således spørgsmålet: Har statsministeren glemt sit parti og den socialdemokratiske velfærdspolitik?

Forbrydelser mod børn dokumenteret i Iran og Rusland

Det seneste døgn tegner et dysters billede for børn rundt omkring i verden. Her er to af overskrifterne:

Mindreårige demonstranter helt ned til 12 år er ifølge Amnesty International blevet udsat for "rædselsvækkende torturhandlinger" gennem det seneste halve års protester i Iran. Pisk, elektriske stød og voldtægt er ifølge ngo'en nogle af de værktøjer, de iranske sikkerhedsmyndigheder har taget i brug mod børn for at dæmpe demonstrationerne mod landets styre.



Efterforskerne bag FN's første rapport fra krigszonen i Ukraine konkluderer, at Ruslands deportationer af ukrainske børn til institutioner, genopdragelseslejre og familier i områder under russisk kontrol er en krigsforbrydelse.

Nato-land sender kampfly til Ukraine

Vi bliver for en kort stund ved krigen, for i løbet af de kommende dage skal flere kampfly på vingerne for at komme ukrainerne til undsætning. Polens præsident meddelte i går, at landet – som det første i Nato-alliancen – nu vil sende fire jagerfly til Ukraine. Det beretter blandt andre The New York Times.

Læsetip til weekenden

Inden Morgensamling går på weekend, afrunder vi med en anbefaling til weekendlæsningen. Med dagens forsidehistorie om, at mange danskere prioriterer at bosætte sig tæt på familien, tager Kristeligt Dagblad nemlig hul på det tema, som over de kommende uger vil præge avisen: Familien.

Og vi begynder med at stille et tankevækkende spørgsmål. For hvordan kan det egentlig være, at familien består, når nu der er så meget, som truer den? Bliv klogere på dét lige her.