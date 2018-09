Kultur- og kirkeminister kan være på vej mod Europa-Parlamentet

Kultur- og kirkeminister Mette Bock er indstillet som Liberal Alliances spidskandidat til Europa-Parlamentet, men holder alle muligheder åbne

Liberal Alliances hovedbestyrelse har indstillet Mette Bock som spidskandidat til Europa-Parlamentet. Dermed kan den 61-årige politiker være på vej ud som kirke- og kulturminister, en post, hun har haft siden 2016, hvor Liberal Alliance ligesom De Konservative indtrådte i regeringen.

”Man kan ikke have et dobbelt mandat. Derfor trækker jeg mig som kirke- og kulturminister, hvis jeg bliver valgt til Europa-Parlamentet,” siger Mette Bock, der altså kan komme til at føre europæisk valgkamp, mens hun er minister.

Men Mette Bock lægger vægt på, at situationen kan ændre sig meget hurtigt. Det er usikkert, om der kommer valg til Folketinget eller til Europa-Parlamentet først, og kirke- og kulturministeren kan ikke udelukke, at hun vil fortsætte som minister efter et folketingsvalg, hvis muligheden byder sig først.

”Hvis der kom folketingsvalg i det tidlige forår, og det førte til, at jeg blev spurgt, om jeg ville være minister, ville jeg sige ja. For det fineste, man kan gøre, er at repræsentere sit land,” siger Mette Bock og tilføjer, at hun er glad for at være kirkeminister og gerne vil være det mange år endnu. Hun vil altså ikke udelukke nogen af de to politiske poster.