Kirkens ansatte siger stadig nej til gudstjenester, 2020 trækker dybe spor i kulturkristendommen, og de brølende 1920’ere vender tilbage

I dag går Morgensamling på juleferie. Men inden vi når så langt, skal vi lige et smut forbi folkekirken, Bruxelles og til sidst måske et kærkomment gensyn med de brølende 1920’ere? Men mere om det senere.

Nu skal det handle om knap 1800 kirkefunktionærer. Sent mandag aften udkom Kirkeministeriet med en opdatering af retningslinjerne for julegudstjenester efter "dialog" med blandt andet ansatte i folkekirken. Men en stor del af de kirkelige funktionærer genkender ikke ministeriets gengivelse af dialogen, og meddelte i går, at de ikke står bag ordlyden i teksten. Ifølge dem er det uforsvarligt at gennemføre julegudstjenesterne, skriver DR. Den holdning er de tilsyneladende ikke alene om, og nu opfordrer flere regionsformænd til at droppe julegudstjenesterne.

2020 vil sætte sine spor i den danske kulturkristendom

Hvad end man har sikret sig en plads i sin lokale kirke eller på sin egen sofa, må vi konstatere, at juleaften ikke bliver, som vi kender den. Den 24. december er traditionelt den dag, hvor flest danskere går i kirke, og i samme ombæring tager den kristne arv til sig og samles om den. At mange i år er forhindret i at gøre netop det, kan meget vel gå hen at trække dybe spor i den danske kulturkristendom, og den anderledes fejring bliver kulminationen på et år, hvor folkekirkens tag i danskerne for alvor blev udfordret. Det kan du læse mere om i dagens avis.

Pandemien har trykket på pauseknappen i Bruxelles

Mens konflikterne er blusset op i den danske folkekirke, har coronapandemien øjensynligt haft den modsatte effekt på en anden og lidt yngre institution: EU. Netop som vi havde vænnet os til, at den store tendens i europæisk politik var splittelse og uforudsigelighed, bankede 2020 på døren med en global pandemi og den største globale recession i 100 år. Men hvad har det betydet for europæisk politik? Åbenbart chokerende lidt, og nu er magtpartierne på midten styrket, og højrepopulisterne er gået lidt tilbage. Det skriver Information.

En hjælpende hånd fra Syddanmark

Julefreden har måske sænket sig i europæisk politiks ubestridte højborg, men herhjemme er sagen lidt en anden. Faktisk er situationen på sygehusene i Region Hovedstaden nu så kritisk, at ledelsen i går efterspurgte intet mindre end et ”julemirakel”. Den bøn hørte de fem sygehuse i Region Syddanmark, og i en pressemeddelelse i går rakte de en hjælpende hånd til de sygehuse på Sjælland, hvor corona har presset kapaciteten i bund. Region Syddanmark kan blandt andet hjælpe med behandlinger inden for kræftområdet. Det skriver DR.

Kirkelig fond slipper med påtale

Afhængig af hvem man spørger, byder årets afslutning på ikke så få julemirakler. Efter den kirkelige fond Eksistensen i starten af december redegjorde for salget af en lejlighed til den konservative borgmester i Frederiksberg Kommune, Simon Aggesen, lød ekspertvurderingen, at både fonden og borgmesteren risikerede at skulle betale millionerstatning. Men i dagens avis kan du læse om en afgørelse, der ikke just ligner den vurdering. Og hverken Eksistensen eller Simon Aggesen skal tilsyneladende punge ud.

Hvad skal vi ønske hinanden? God jul eller glædelig jul?

Ovenpå den beslutning kan Eksistensen og Simon Aggesen passende ønske hinanden god jul. Eller er det glædelig jul? Det er der delte meninger om i den danske befolkning. Mange mener, at man bruger det første, altså god, inden jul og det sidste, glædelig, når julen kulminerer den 24. december. Du kan heldigvis nå at få styr på forskellen med hjælp fra Politikens sprogklumme. Hvad enten det er god eller glædelig jul, så kan vi med et skridt tættere på god samvittighed ønske hinanden begge dele, for efter flere uger med stigende coronasmitte er tallene nu på vej i den rigtige retning.

De brølende 1920’ere vender tilbage

Ved årets afslutning fristes man ofte til at tage et kig i krystalkuglen. I år måske mere end nogensinde før. For hvad bringer fremtiden? Hvordan vil vi reagere som mennesker, når vi på et tidspunkt kan smide den spændetrøje, som coronavirussens hærgen har strammet i godt et år? Det har den britiske adfærdsforsker Dr. Nicholas Christakis et svar på. Til The Guardian udtaler han, at menneskeheden kort sagt vil opføre sig, som man gjorde i det forrige århundrede under den periode, der i dag bliver refereret til som ”De brølende 20’ere”. Er man ikke til ekstravagante fester, så lad blot det overordnede budskab stå alene tilbage: ”Plager og pandemier slutter. De slutter altid”.

Med det ikke så lidt opmuntrende input er det blevet ferietid for Morgensamling. Vi ses igen den 4. januar. Glædelig jul og – måske vigtigst af alt – rigtig godt nyt år.

